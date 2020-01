ATP Cup: Krawietz und Mies gewinnen Thriller - 2:1 für Deutschland

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben Deutschland den ersten Sieg beim ATP Cup 2020 beschert: Die French-Open-Sieger besiegten Stefanos Tsitsipas und Michail Pervolarakis mit 3:6, 6:3 und 17:15. Damit gewann das deutsche Team gegen Griechenland mit 2:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 15:06 Uhr

© Getty Images Andreas Mies in Brisbane

Krawietz und Mies mussten dabei ein formidables Comeback hinlegen: Im Matchtiebreak lagen die beiden zunächst mit 0:5 zurück, knabberten danach Stück und Stück von der griechischen Führung ab. Dennoch standen Krawietz/Mies bei mehreren Gelegenheiten vor dem Aus. Durch den engen Erfolg bewahrten die Deutschen aber ihre Chance auf einen Platz im Viertelfinale in Sydney.

Zuvor hatte Jan-Lennard Struff die Deutschen mit einem deutlichen Erfolg gegen Pervolarakis in Führung gebracht, Tsitsipas sich danach ebenso souverän gegen Alexander Zverev durchgesetzt. Im letzten Gruppenspiel geht es am Dienstag gegen das kanadische Team.

"Ich vertraue meinen Jungs", sagte Teamchef Boris Becker nach dem Doppel, in dem Krawietz/Mies. Beim Stand von 0:5 habe er aber schon ein bisschen gebetet.

Der ATP Cup wird bis zum 12. Januar in Brisbane, Perth und Sydney ausgetragen. Es geht um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, die Profis können zudem Punkte für die Weltrangliste sammeln. Deutschland spielt in der Gruppe F am Dienstag sein letztes Vorrundenspiel gegen Kanada. Die Gruppenersten und zwei besten -zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, das ebenso wie Halbfinale und Finale komplett in Sydney gespielt wird.