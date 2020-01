ATP Cup live: Dominic Thiem vs. Hubert Hurkacz im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem möchte im letzten Gruppenspiel Österreichs beim ATP Cup in Sydney gegen Polen seinen zweiten Einzelpunkt beisteuern. Das Match gegen Hubert Hurkacz gibt es ab 01:30 Uhr MEZ live in TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und Sky und bie uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2020, 11:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat gegen Hubert Hurkacz erst einmal gespielt

Thiem und Hurkacz haben sich bis dato erst einmal gegenübergestanden: 2019 in Miami behielt der Pole die Oberhand. Allerdings trug sich dieses Match wenige Tage nach dem Endspiel von Indian Wells zu, in dem Dominic Thiem gegen Roger Federer seinen größten Karriere-Erfolg gefeiert hatte. Hurkacz wusste beim ATP Cup bislang zu überzeigen, gewann seine beiden Matches gegen Diego Schwartzman und Borna Coric. Thiem war Coric zum Auftakt unterlegen, bezwang im zweiten Spiel aber Schwartzman.

Österreich kann mit einem hohen Sieg noch das Viertelfinale des neuen Mannschafts-Wettbewerbs erreichen. Das abschließende Doppel werden Oliver Marach und Jürgen Melzer bestreiten, voraussichtlich gegen Hurkacz und Lukas Kubot.

Thiem vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

