ATP Cup live: Rafael Nadal vs. Alex de Minaur im TV. Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im zweiten Match des Halbfinales beim AT Cup in Sydney auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab 10:30 live bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2020, 10:12 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat gegen David Goffin verloren

Beide Spieler haben ihre bis dato letzte Partie verloren: De Minaur unterlag Daniel Evans in drei Sätzen, Nadal zog überraschend gegen David Goffin den Kürzeren,