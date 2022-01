ATP Cup: Russland zittert sich zum Sieg gegen Frankreich

Daniil Medvedev und Roman Safiullin haben beim ATP Cup in Sydney mit ihrem Sieg im Doppel doch noch den Sieg gegen Frankreich geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 07:55 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat nur im Doppel überzeugt

Daniil Medvedev hat ziemlich müde ausgesehen im dritten Satz seines Matches gegen Ugo Humbert. So müde, dass der Weltranglisten-Zweite sogar den Physiotherapeuten der ATP bemühen musste, um den rechten Oberschenkel wieder auf Temperatur zu bringen. Gegen Humbert hat dies nicht den gewünschten Erfolg gebracht, Medvedev ließ eine Satz- und 3:0-Führung liegen.

Im Doppel agierte Medvedev an der Seite von Roman Safiullin, der früh am Vormittag in Sydney gegen Arthur Rinderknech den ersten Punkt für Russland geholt hatte, wie frisch erholt. Medvedev und Safiullin besiegten Fabrice Martin und Edouard Roger-Vasselin mit 6:4 und 6:4 und gewannen die Partie damit insgesamt mit 2:1. Nach den Ausfällen von Andrey Rublev und Aslan Karatsev wurde es also das erwartet schwierige Spiel für die Titelverteidiger. Frankreich wiederum war erst in den letzten Tagen als Ersatz für Österreich in das 16er-Feld beim ATP Cup 2022 nachgerückt.

Die zweite Begegnung der Gruppe B bestreiten in Sydney Italien und Gastgeber Australien. Mit den Einzelspielern Jannik Sinner und Matteo Berrettini gelten die Italiener ob der Absenzen bei Russland mittlerweile als Favorit auf den Gruppensieg und damit den Einzug in das Halbfinale.