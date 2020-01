ATP Cup: Thiem und Österreich gegen Argentinien unter Druck

Im zweiten Match beim ATP Cup 2020 in Sydney (ab 07:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTv und Sky und in unserem Liveticker) muss für das österreichische Team um Dominic Thiem ein Sieg her. Sonst ist die Chance auf das Viertelfinale passé.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 12:28 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss gegen Argentinien voll durchziehen

Maximo Gonzalez hat sich am Samstag von seinen Teamkollegen feiern lassen. Und das mit vollem Recht. Der argentinische Doppelspezialist war der beste Mann auf dem Court in Brisbane, als es an der Seite von Andres Molteni um den entscheidenden Punkt gegen die polnische Paarung Lukasz Kubot und Hubert Hurkacz ging. Gonzalez sorgte für die Highlights im Match, das Siegerinterview überließ er lieber seinem Partner. Argentinien jedenfalls wahrte mit dem 2:1 die Chancen auf das Viertelfinale, das praktischerweise auch in Sydney ausgetragen wird.

Für Österreich gab es in den darauffolgenden Stunden keine Gelegenheit zum Siegerinterview. Und auch ein Viertelfinalplatz scheint im Moment ein eher optimistischer Ausblick zu sein. Dabei hatte sich Dennis Novak gegen Marin Cilic sehr stark gezeigt, hätte es am Ende noch einmal spannend machen können, als Cilic beim Ausservieren doch noch einmal Chancen auf ein Comeback des Österreichers zuließ.

Thiem macht den fittesten Eindruck

Wenn auch nicht so viele wie Borna Coric, der in seinem Match gegen Dominic Thiem gegen Ende als Aufschläger einen ganz schweren Arm bekam. Aber auch Thiem wusste seine Möglichkeiten nicht zu nutzen, verlor im fünften Aufeinandertreffen mit Coric zum zweiten Mal. Unter Bedingungen, die allen Spielern zu schaffen machten: Schon Cilic und Novak waren von der Hitze gezeichnet, Thiem wirkte von den vier Einzelspielern nach getaner Arbeit noch am fittesten. Und verbrachte den gesamten Abend dann dennoch in den bewährten Händen von Physio Alex Stober.

Am Montag wartet nun also Maximo Gonzalez auf die Österreicher (ab 07:30 Uhr MEZ live im TV und Stream bei ServusTV und in unserem Liveticker), genauer gesagt auf Oliver Marach und Jürgen Melzer. Die, dem samstäglichen österreichischen Muster folgend, ebenfalls Chancen liegen ließen. Die Ausgangslage vor dem ersten Einzel ist ähnlich wie gegen Kroatien: Dennis Novak, ATP-Nummer 108, geht als Außenseiter ins Treffen mit Guido Pella, der Nummer 25. Pella mühte sich zum Auftakt gegen Kamil Machjrzak redlich, gewann in drei Sätzen. Sollte also nicht wesentlich erholter sein als Novak.

Kann Muster sein Energielevel halten?

Die argentinische Nummer eins, Diego Schwartzman, musste sich etwas überraschend Hubert Hurkacz geschlagen geben. Schwartzman und sein kommender Gegner Dominic Thiem sind bekanntermaßen beste Freunde seit Juniorentagen, im vergangenen Jahr tauschten die beiden Gastgeschenke aus: Thiem ließ Schwartzman in Buenos Aires den Vortritt, Schwartzman zog in Wien beim zweiten Heimsieg des Jahres von Dominic Thiem den Kürzeren. Die österreichische Nummer eins beklagte nach der Niederlage gegen Coric die noch fehlende Selbstverständlichkeit, auch in engen Phasen offensiv zu agieren. Ansonsten sah vor allem der zweite Satz gegen den Kroaten schon sehr formidabel aus.

Interessant wird zudem zu beobachten sein, ob Teamchef Thomas Muster sein Energielevel halten kann. Der French-Open-Champion von 1995 spielte drei Matches im Geiste mit, hatte zunächst Wolfgang Thiem, dann Nicolas Massu an seiner Seite. Im Doppel genügte Muster der rege Austausch mit Marach und Melzer. Die sich das argentinische Paar sicherlich auch angesehen haben und wissen: Mit einem gut aufgelegten Maximo Gonzalez ist nicht zu spaßen.