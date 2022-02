ATP Dallas: Opelka, Brooksby nähren Hoffnung auf Heimsieg

Mit Reilly Opelka und Jenson Brooksby sind zwei weitere Lokalmatadoren in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Dallas eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 07:53 Uhr

© Getty Images Reilly Opelka ist in Dallas noch im Rennen

Fünf aus acht - und dann auch noch so aufgeteilt, dass sich ein rein US-amerikanisches Halbfinale beim ATP-Masters-250-Turnier in Dallas ergeben könnte. Die Hoffnungen auf einen Heimsieg in Texas sind nicht unbegründet, die letzten beiden Lokalmatadoren, die es in das Viertelfinale geschafft haben, waren am Donnerstag (Ortszeit) Reilly Opelka und Jenson Brooksby.

Einen der Leidtragenden gab dabei Cedric-Marcel Stebe ab, der trotz einer inspirierten Leistung gegen Opelka mit 6:7 (3) und 6:7 (8) ausschied. Stebe hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, ebenso wie der Österreicher Jurij Rodionov, der im Achtelfinale an Vasek Pospisil scheiterte - nachdem er einen Matchball nicht verwerten konnte. Opelka jedenfalls, die Nummer zwei des Turniers, muss jetzt gegen Adria Mannarino ran, der mit Yoshihito Nishioka keine Probleme hatte. Mannarino war erst in der vergangenen Woche in Montpellier krachend an Alexander Zverev gescheitert. Pospisil bekommt es im Viertelfinale mit John Isner zu tun.

Fritz Favorit auf den Titelgewinn

Rückkehrer Jenson Brooksby, der auf den Australien-Trip verzichten musste, hat in Dallas auch schnell wieder seinen Groove gefunden. Brooksby gewann gegen Andreas Seppi mit 6:3, 3:6 und 6:3 und trifft im Viertelfinale auf Jordan Thompson.

Die sicherste Bank auf einen Halbfinalisten aus den USA findet sich aber ganz oben im Tableau: Dort trifft Turnierfavorit Taylor Fritz nämlich auf seinen Landsmann Marcos Giron.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas