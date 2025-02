ATP Dallas: Taylor Fritz rauscht ins Achtelfinale

Turnierfavorit Taylor Fritz ist beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas mit einem problemlosen Zwei-Satz-Erfolg gegen Arthur Rinderknech gestartet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2025, 07:46 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist in Dallas erfolgreich gestartet

Taylor Fritz gegen Arthur Rinderknech, das hatte es bislang nur bei Grand-Slam-Turnieren gegeben. Und auch wenn der US-Amerikaner die beiden Partien in Roland-Garros 2023 und im vergangenen Jahr in Wimbledon jeweils in vier Sätzen gewonnen hatte, so war damit doch enorm viel Arbeit verbunden. Nicht so nun in Runde eins von Dallas. Da setzte sich der Lokalmatador mit 6:4 und 6:2 durch.

Damit erspielte sich Fritz ein Achtelfinaltreffen mit Denis Shapovalov. Der Kanadier gewann das letzte Match des Abends in Dallas gegen Miomir Kecmanovic mit 6:3, 6:7 (5) und 6:3. Die beiden haben schon neun Mal gegeneinander gespielt, Shapovalov führt im Head-to-Head knapp mit 5:4.

Ein Japaner verliert, ein anderer gewinnt

Überzeugend geriet wieder einmal eine Vorstellung von Tomas Machac. Der Tscheche ließ Kei Nishikori beim 6:2 und 6.2 keine Chance. Nächster Gegner für Machac wird der Australier Rinky Hijikata sein.

Dennoch gab es auch ein Erfolgserlebnis aus japanischer Sicht: Yoshihito Nishioka, der gemeinsam mit Nishikori am letzten Wochenende im Davis Cup Großbritannien geschlagen hatte, setzte sich gegen Brando Nakashima mit 6:4 und 7:6 (4) durch. Im Achtelfinale wartet mit Frances Tiafoe ein weiterer US-Amerikaner.

