ATP Delray Beach: Cameron Norrie stoppt im Finale Reilly Opelka

Cameron Norrie hat das ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach gewonnen. Der Brite besiegte Reilly Opelka mit 7:6 (1) und 7:6 (4).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2022, 23:28 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie hat seinen dritten Tour-Titel gewonnen

Nichts ist es geworden mit dem Doppelschlag Dallas/Delray Beach für Reilly Opelka. Der US-Amerikaner war mit dem Rückenwind des Sieges beim wiederbelebten 250er in Dallas nach Florida gekommen, zog im Endspiel gegen Cameron Norrie mit 6:7 (1) und 6:7 (4) den kürzeren. Für Norrie war es der dritte Turniersieg auf der ATP-Tour. Die beiden bisherigen konnte der Linkshänder im vergangenen Jahr zunächst in Los Cabos und im Herbst in Indian Wells holen.

Der Sieg von Norrie entsprach dem Spielverlauf, Opelka hatte bei seinen Aufschlagspielen mehr Probleme als sein Gegner. Dass sich Norrie aber in zwei Tiebreaks würde durchsetzen können, kam angesichts der Aufschlagstärke von Opelka überraschend. Im Halbfinale hatte Opelka gegen John Millman noch zwei von drei Kurzentscheidungen gewonnen.

Dem Sieg im Doppel holten sich Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer.

