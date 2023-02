ATP Delray Beach: Giron schickt Finanzmanager Pecotic zurück ins Büro

Matija Pecotic, der 33-jährige Kroate, der beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach überraschend ins Achtelfinale eingezogen war und im wirklichen Leben als Finanzmanager arbeitet, ist gegen Marcos Giron ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2023, 08:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Marcos Giron steht in Delray Beach im Viertelfinale

Marcos Giron ist grundsätzlich kein Vorwurf machen. Schließlich arbeitet der mittlerweile auch schon 29-jährige US-Amerikaner als Tennisprofessional, da ist es seine Aufgabe, Matches auf der ATP-Tour zu gewinnen. Und eben das hat Giron auch am Mittwoch in Delray Beach gemacht. Er schickte Matija Pecotic mit 6:3 und 6:3 zurück an den Schreibtisch. Pecotic, der eben nur als Teilzeitprofi durch die Tennistour tingelt, hatte nach überstandener Qualifikation in Runde eins Jack Sock besiegt. Arbeitet eigentlich aber als Finanzmanager in einem US-amerikanischen Unternehmen.

Es war mithin bereits die zweite schöne Geschichte, die Giron in Delray Beach beendet hat. Zum Auftakt musste nämlich Ben Shelton daran glauben, der Überraschungs-Viertelfinalist der Australian Open 2023. Marcos Giron trifft nun auf Miomir Kecmanovic.

Fritz erst heute im Einsatz

Weiterhin nicht gut läuft es für Denis Shapovalov, der sich Michael Mmoh mit 5:7, 6:3 und 3:6 geschlagen geben musste. Wie schon vergangene Woche in Dallas, wo Shapovalov gegen den späteren Turniersieger Yibing Wu ausschied, reichte es also auch in Delray Beach nicht einmal zu einem Matchsieg.

Turnierfavorit Taylor Fritz greift erst heute ins Spielgeschehen ein. Die US-amerikanische Nummer eins eröffnet gegen Emilio Gomez.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach