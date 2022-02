ATP: Der bestklassierte Spieler ohne Titel ist …?

Mit seinem Triumph in Rotterdam hat Félix Auger-Aliassime endlich als Turniersieger auf der ATP-Tour angeschrieben. Nun liegt die Last des Wartens auf den ersten Titel auf einem Südafrikaner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 21:50 Uhr

© Getty Images Lloyd Harris konnte bislang zwei Finalchancen nicht nutzen

Es spricht für Félix Auger-Aliassimes Konstanz, dass er es ohne den Gewinn eines einzigen Titels auf der ATP-Tour unter die besten zehn Profis der Welt geschafft hat. Diesen Makel hat der Kanadier mit dem überzeugenden Sieg gegen Stefanos Tsitsipas am Sonntag in Rotterdam eindrucksvoll beseitigt, nach zuvor acht erfolglosen Anläufen in Endspielen.

Wer ist aber der nächste Spieler in den ATP-Charts, der noch nie einen Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte? Bis vor acht Tagen war Alexander Bublik, aktuell die Nummer 31 der Welt ein valider Kandidat. Dann aber schlug der Kasache im Finale von Montpellier Alexander Zverev - und darf seitdem auch als Turniersieger auf der ATP-Tour firmieren.

Harris und Krajinovic scheiterten bislang in ihren Endspielen

Frances Tiafoe vielleicht, die Nummer 33? Nein, der US-Amerikaner hat bereits 2018 in Delray Beach zum großen (und bislang auch einzigen) Schlag ausgeholt.

Nein, Lloyd Harris aus Südafrika führt die Liste jener Männer an, die in der ATP-Weltrangliste zwar weit oben stehen - im Fall von Harris auf Platz 35 - und noch kein Turnier für sich entschieden haben. Nah dran war Harris im vergangenen Jahr in Dubai, wo er im Endspiel allerdings Aslan Karatsev unterlag. Der nächste Kandidat wäre dann Filip Krajinovic, in der Rangliste nur einen Platz hinter Harris notiert. Krajinovic hat schon vier erfolglose Endspiele hinter sich. Die bislang letzte Chance ließ der Serbe im Sommer 2021 in Hamburg gegen Pablo Carreno Busta liegen.