ATP: Die Fans wählen Kokkinakis und Kyrgios zum beliebtesten Team

Die Tennisfans haben entschieden: Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis sind das beliebteste Doppel auf der ATP-Tour im Jahr 2022.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 10:14 Uhr

© Getty Images Bei den Fans die Nummer eins: Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis

Lediglich zwei Titel hat es gebraucht, um die Fans von sich zu überzeugen: Denn Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, die sich zu Beginn des Jahres den Triumph bei den Australian Open sichern konnten und im Sommer in Atlanta noch einmal zuschlugen, wurden bei einer Abstimmung zum beliebtesten Doppel auf der ATP-Tour 2022 gewählt.

Beide Championships kamen im Endspiel übrigens gegen Landsleute zustande: In Melbourne gegen Matthew Ebden und Max Purcell, in Atlanta gegen Jason Kubler und John Peers. Am Ende reichte es zur Teilnahme an den ATP Finals in Turin, wo Kokkinakis und Kyrgios aber lediglich gegen Austin Krajicek und Ivan Dodig gewinnen konnten und das Halbfinale knapp verpassten.

Kokkinakis und Kyrgios mit je einem Einzel-Titel 2022

Thanasi Kokkinakis reagierte auf die Auszeichnung erfreut: „Ich wollte mich nur herzlich dafür bedanken, dass Ihr für Nick und mich als das beliebteste Doppelpaar auf der ATP-Tour gestimmt habt. Es war ein verdammt gutes Jahr, mit dem ersten Grand-Slam-Sieg zuhause in Australien. Wir hatten eine verrückte Atmosphäre, die Unterstützung war das ganze Jahr über fantastisch, und hoffentlich können wir so erfolgreich weitermachen. Wir sehen uns alle in Australien!“

Im Einzel konnten sich Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis ebenfalls in die Liste der Turniersieger 2022 eintragen: Kokkinakis gleich zu Jahresbeginn beim zweiten Event in Adelaide, Kyrgios im Sommer in Washington. Dort holte Kyrgios an der Seite von Jack Sock auch seinen dritten Doppel-Totel des Jahres. Bei den US Open trafen die beiden Buddies dann in der ersten Runde sogar aufeinander - mit dem besseren Ende für Kyrgios.