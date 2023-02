ATP Doha: Alexander Zverev gegen Andy Murray um Ausgleich bemüht

Morgen kommt es beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha zum vierten Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Andy Murray. Favoritenrolle ist eigentlich keine auszumachen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Zuletzt haben sich Andy Murray und Alexander Zverev 2021 in Indian Wells getroffen

Es zählt mittlerweile zu den ungeschriebenen Gesetzen im professionellen Tennis-Zirkus, dass eine Erstrunden-Partie von Andy Murray zwingend über drei Sätze gehen muss. Und dass diese Matches im Tiebreak ganz am Ende entschieden werden. Siehe dazu auch den Erstrunden-Auftritt gegen Matteo Berrettini bei den Australian Open.

Und so kommt es in Doha im Achtelfinale also zum vierten Aufeinandertreffen zwischen Murray und Alexander Zverev. In der Bilanz hat der Olympiasieger im Einzel von 2012 und 2016 die Nase gegenüber seinem Nachfolger 2021 mit 2:1-Siegen vorne. Auch erstaunlich, dass sich die beiden erst drei Mal auf der ATP-Tour getroffen haben, zuletzt in Indian Wells 2021, wo der Deutsche mit 6:4 und 7:6 (4) siegreich blieb.

Geht es nach der Papierform, dann ist Zverev auch im Achtelfinale des 250ers in Doha der Favorit. Schließlich ist er immer noch auf Position 16 der Charts klassiert, Murray dagegen auf Rang 70. Andererseits hat Murray in diesem Jahr schon ein paar Instant Classics abgeliefert (neben dem Sieg gegen Berrettini vor allem auch bei den Australian Open, wo der Routinier einen 0:2-Satzrückstand gegen Thanasi Kokkinakis aufholen konnte.

Zverev wartet auf zwei Siege in Folge

Alexander Zverev musste in Melbourne zu Beginn auch über fünf Sätze gehen, der Erfolg gegen Juan Pablo Varillas war der erste seit dem Comeback. Es sollte aber weder in Melbourne noch beim Davis Cup gegen die Schweiz noch in Rotterdam eine Bestätigung eine Sieges erfolgen: In Trier schlug Zverev zunächst Stan Wawrinka, verlor am Tag darauf gegen Marc-Andrea Huesler. In Rotterdam gelang zunächst ein Erfolg gegen Soonwoo Kwon, es folgte die Pleite gegen Tallon Griekspoor. Die Konstanz ist noch nicht zurückgekehrt bei der deutschen Nummer eins, kein Wunder nach der langen Verletzungspause.

Eine Sache wird Alexander Zverev gegen Andy Murray bei der Suche nach Ausgleich un Konstanz aber sicherlich bekommen: Rhythmus. Denn Murrays Spiel lebt nach wie vor von der Defensive und von der Spielintelligenz. Auch ein Grund, warum sich der dreimalige Major-Champion oft länger müht als Konkurrenten mit stärker ausgeprägten Waffen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha