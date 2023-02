ATP Doha: Alexander Zverev - Irgendwie gute Vibes trotz Niederlage

Alexander Zverev ist gestern im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha an Andy Murray gescheitert. Und hat irgendwie dennoch Anlass zu Optimismus gegeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 08:23 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat sich mit Andy Murray ein unterhaltsames Match geliefert

Einmal von irgend jemandem so geliebt werden, wie der Tennissport von Andy Murray geliebt wird. Das wär´s. Ein Marathon in Runde eins von Doha gegen Lorenzo Sonego? Kein Problem! Gegen Alexander Zverev muss mal wieder das Momentum gedreht werden? Bring it on! Und als nächstes darf Murray gegen Alexandre Muller ran, den französischen Qualifikanten, der bislang Nikoloz Basilashvili und Botic van de Zandschulp abgefieselt hat.

Es war ein komisches Spiel an diesem Mittwochabend in der katarischen Hauptstadt, das natürlich auch Alexander Zverev hätte gewinnen können. Ja, den ersten Satz sogar müssen. Zverev ging zweimal mit einem Break in Führung, servierte bei 5:4 auf die Satzführung. Und ließ Murray doch wieder zurück ins Match.

Murray und Zverev kennen sich gut

Und so führt der schottische Altmeister in den direkten Duellen mit Zverev also mit 3:1. Was insofern erstaunlich ist, als dass man eigentlich erwarten sollte, dass sich die beiden schon deutlich öfter auf der ATP-Tour getroffen hätten. Aber Formtiefs und Verletzungspausen haben mehr Begegnungen verhindert. Was natürlich nichts daran ändert, dass sich hier zwei Männer gegenüberstanden, die sich sehr gut kennen. Dass dazu auch noch Mohamed Lahyani, ein verhinderter Komiker, auf dem Schiedsrichterstuhl saß, passte ins Bild.

Ist die Niederlage gegen Murray nun der nächste schwere Rückschlag für Alexander Zverev? Aber woher! Zverev agierte im Gegensatz zu den paar Partien, die er nach dem Wiedereinstieg bestritten hat, in großen Teilen offensiv, auch geschuldet natürlich dem Umstand, dass Murray nicht mit unwiderstehlicher Power spielt. Aber eben mit Köpfchen und Einsatz.

Bruguera und Kamke in der Box

Beides kann man auch Alexander Zverev nicht absprechen, der in seiner Box wieder den Brain Trust von Sergi Bruguera und Tobias Kamke sitzen hatte.Trotz der Niederlage waren die Vibes aber irgendwie positiv, die Zverev da verströmt hat. Die Schläge kommen schön langsam wieder zurück, die Beinarbeit funktioniert, mit seinen Emotionen hat die deutsche Nummer eins gut hausgehalten.

Das gibt Hoffnung für die kommenden Aufgaben in Dubai. Auf dass der Plural gerechtfertigt sein wird.

