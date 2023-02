ATP Doha: Alexander Zverev vor Duell mit Andy Murray, Andrey Rublev topgesetzt

Alexander Zverev startet nach dem enttäuschenden Aus beim ATP-500-Event von Rotterdam ab Montag beim ATP-250-Event von Doha. Dort könnte es nach einem Freilos gegen Altmeister Andy Murray gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 19:52 Uhr

Alexander Zverev könnte in Doha auf Andy Murray treffen

So wirklich will es Alexander Zverev nach dessen Rückkehr auf die große Bühne des Tennissports nicht gelingen, nachhaltig Fahrt aufzunehmen. Auf positive Signale - wie zuletzt den Zweisatzerfolg über Soonwoo Kwon in Rotterdam - setzt es immer wieder größere und kleinere Dämpfer. Wie etwa die Niederlage gegen Lokalmatador Tallon Griekspor. Ebenfalls in Rotterdam.

Deshalb reist der gebürtige Hamburger wohl mit gemischten Gefühlen nach Doha, wo ab Montag das nächste ATP-Event auf dem Programm steht. Zverev ist beim topbesetzten ATP-250-Turnier als Nummer vier gesetzt und folgerichtig in Runde eins mit einem Freilos ausgestattet. Als Nummer eins geht in Doha der Russe Andrey Rublev ans Werk.

Medvedev und Auger-Aliassime in unterer Hälfte

Für Zverev könnte es in Katar bereits in Runde zwei zu einem brisanten Duell kommen, auf dem Papier wäre Andy Murray dort der wahrscheinliche Gegner. Der Schotte muss zum Auftakt gegen den launenhaften Italiener Lorenzo Sonego ran. Andrey Rublev hingegen könnte ausgerechnet auf jenen Tallon Griekspor treffen, der Zverev zuletzt in Rotterdam aus dem Turnier gekegelt hatte. Der Russe wäre auch möglicher Halbfinalgegner Zverevs, der im Viertelfinale gemäß Setzliste auf Botic van de Zandschulp treffen würde.

Nummer zwei beim gut besetzten ATP-250-Event und damit auf der unteren Hälfte des Tableaus zu finden ist der Kanadier Felix Auger-Aliassime. Der Youngster ist im Viertel von Alejandro Davidovich Fokina platziert, möglicher Halbfinalgegner ist der Russe Daniil Medvedev, der derzeit in Rotterdam wieder in die Spur findet. Der Russe könnte es im Viertelfinale mit dem Spanier Roberto Bautista Agut zu tun bekommen.

