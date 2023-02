ATP Doha: Andy Murray zurecht "stolz" auf sein Turnier

Der zweifache Wimbledon-Champion Andy Murray hat zwar das Endspiel beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Doha gegen Daniil Medvedev verloren, bot während der letzten Woche aber eine Show der Extraklasse.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 08:05 Uhr

© Getty Images Andy Murray zeigte in Doha bis zum Endspiel seine Kämpferqualitäten

Auch wenn der zweifache Olympiasieger Andy Murray aktuell "nur" auf Weltranglisten-Position 70 zu finden ist (ab Montag voraussichtlich Platz 52), wäre die aktuelle Tennislandschaft ohne dem kämpferischen Schotten nur schwer vorstellbar. Denn obwohl in der gerade zu Ende gehenden Woche ein hochdotiertes ATP-World-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro stattfand, war vorwiegend der Brite beim "kleineren" 250er-Hartplatz-Event in Doha für die brisanten Tennisschlagzeilen der letzten Tage verantwortlich.

"Sir Andy" avancierte in der Hauptstadt Katars regelrecht zum Marathon-Mann mit eisernen Nerven. Abgesehen vom Endspiel ging der zweifache Wimbledon-Champion in allen Partien über die volle Distanz, wehrte in der ersten Runde gegen Lorenzo Sonego drei sowie im Halbfinale gegen Jiri Lehecka gar fünf Matchbälle ab und schob im Achtelfinale gegen Alexander Zverev bei 3:03 Stunden Spielzeit ordentlich Überstunden.

Medvedev im Finale zu stark

Murray, der dieses Wochenende bereits zum fünften Mal im Endspiel von Doha gestanden war, gab sich im On-Court-Interview im Rahmen der Siegerehrung dementsprechend zufrieden mit seinen Leistungen: "Es war eine unglaubliche Woche für mich, auch wenn es nicht das Ende war, das ich mir erhofft habe. Ich hatte hier mehrere sehr gute Spiele, ich werde sie in sehr guter Erinnerung behalten und es ist großartig für mich, wieder ein Finale auf der Tour gespielt zu haben."

Dass der 35-Jährige im Finale wenig zu melden hatte, lag dann eben auch an einem großartig aufgelegten Medvedev: "Daniil hat extrem gut gespielt, er ist einer der Spieler, denen ich am liebsten beim Spielen zusehe. Ich bin froh, dass ich gegen ihn und die ganze Woche über auf diesem Niveau gespielt habe. Ich bin stolz auf mein Turnier."

Also auch wenn dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten "dank" seiner beiden Metallhüften möglicherweise kein Major-Triumph mehr vergönnt sein könnte, ist Murray noch immer für die eine oder andere große Überraschung gut - große emotionale Momente inklusive. Und das ist für den Tennissport mindestens genauso wichtig wie beeindruckende Seriensieger.