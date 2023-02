ATP Doha: Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime fixieren Traum-Halbfinale

Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime werden sich im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Doha gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 21:17 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev surft nach wie vor auf der Erfolgswelle

Daniil Medvedev surft weiterhin auf der Erfolgswelle: Der US-Open-Sieger von 2021, der sich in der vergangenen Woche beim ATP-500-Turnier in Rotterdam den Titel gesichert hatte, qualifizierte sich beim 250er-Event in Doha am Donnerstag für das Halbfinale. Für dieses musste der 27-Jährige jedoch überraschend hart kämpfen.

Medvedev schlug den Weltranglisten-94. Christopher O’Connell knapp mit 6:2, 4:6 und 7:5. Der Russe zeigte über weite Strecken der Partie eine allenfalls solide Darbietung, dank einer Leistungssteigerung am Ende des dritten Satzes wusste er das Match aber doch noch für sich zu entscheiden. "Alles hängt von den kleinen Momenten ab", meinte Medvedev, der zwölf der letzten 14 Punkte gewann, nach der Begegnung.

Auger-Aliassime besiegt Davidovich Fokina

Im Halbfinale trifft Medvedev am Freitag auf Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier behauptete sich im letzten Match des Tages gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:4 und 7:6 (5). Der Weltranglisteneunte musste dabei kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben.

Zuvor hatten die Zuschauer in Doha eine Überraschung erlebt. Jiri Lehecka setzte sich im Duell zweier Australian-Open-Viertelfinalisten gegen den topgesetzten Andrey Rublev in drei Sätzen durch. Er trifft nun auf Andy Murray, der einmal mehr seine Kämpferqualitäten unter Beweis stellte.

