ATP Doha: Dominic Thiem nach Comeback-Sieg gegen Aslan Karatsev im Viertelfinale

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Event von Doha das Viertelfinale erreicht. Der Österreicher besiegte den Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev nach verlorenem Auftaktsatz mit 6:7 (5), 6:3 und 6:2 und trifft nun auf Roberto Bautista Agut. Hier könnt ihr das Spiel in unserem Liveticker nachlesen!

von Florian Goosmann/Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 18:28 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Knapp einen Monat ist es her, dass Dominic Thiem das so bittere Aus bei den Australian Open hinnehmen musste. Er hätte, so der Weltranglistenvierte, durchaus viel aufarbeiten müssen, hätte zu kämpfen gehabt mit dem jähen Ende des Traums von Grand-Slam-Titel Nummer zwei. Nun, gut zwanzig Tage später, geht es für den Niederösterreich in weitaus niedrigeren Gefilden auf der ATP-Tour gegen einen Mann, der in Down Under für die weitaus größte Überraschung sorgte: Der Russe Aslan Karatsev, welcher von der Qualifikation bis ins Halbfinale gestürmt war.

Beide Spieler aufschlagstark

Die Devise für Dominic Thiem war folglich klar: Von Beginn an voll da sein. Eine Aufgabe, die dem Österreicher nicht immer leicht fällt, betont dieser doch immer, seine Zeit zu brauchen, um in ein Turnier zu finden. Das gelang dem Österreicher in der Anfangsphase dieser Zweitrundenbegegnung gut - zumindest in seinen Service-Games.

Bei eigenem Aufschlag ließen beide Spieler in Durchgang 1 wenig anbrennen, über Einstand musste keiner. Eine Schrecksekunde zum Ende des Satzes gab es zu überstehen, als Thiem eine Vorhand inside-out abfeuerte, Karatsev beim Rettungsversuch am Platz hängenblieb und leicht wegknickte - aber: nichts passiert.

Ein Highlight: Karatsevs Tweener-Winner beim 5:4 - besser kann man ihn nicht spielen...

Im Tiebreak ging Thiem dann schnell mit 3:0 in Führung, auch dank einer erfolgreichen Challenge, die seine Rückhand longline im Gegensatz zum Linienpersonal noch auf der Linie sah. Thiem hielt das Minibreak dann bis zum 5:2 bzw. 5:4, dann jedoch entglitt ihm der Tiebreak, auch dank eines super Returns von Karatsev. Der kam zum Satzball bei eigenem Aufschlag und hielt in einem energischen Ballwechsel gut dagegen, Thiem beendete den Eröffnungsdurchgang mit einem Rückhandfehler.

Thiem mit frühem Break in Satz 2

In Satz 2 ließ die Konzentration von Karatsev kurz nach, zwei Doppelfehler und ein Rückhandfehler ebneten Thiem den Weg zum Break, gute Aufschläge dann zum schnellen 3:0. Beim 4:2 musste Thiem ein 15:40 wettmachen, vier Spielbälle brauchte er schließlich zum 5:2 und servierte dann auch zum Satzgewinn aus.

Diesen Schwung konnte der Weltranglistenvierte auch zum Start in Durchgang drei mitnehmen. Dem Österreicher gelang erneut ein frühes Break, das Thiem souverän bestätigen konnte. Zwar brachte sein russischer Kontrahent sein nächstes Aufschlagspiel durch, der 27-jährige Niederösterreicher hatte nun die Kontrolle über dieses Spiel an sich gerissen.

Thiem fand im fünften Game des dritten Satzes neuerliche Breakchancen vor, die er schließlich auch zu nutzen wusste. Davon sollte sich Aslan Karatsev nicht mehr erholen, der Russe wehrte sich zwar mit Kräften gegen die Niederlage, musste nun aber die Überlegenheit des Weltranglistenvierten anerkennen. Mit 6:2 machte Thiem nach knapp zwei Stunden den Sack zu.

Viertelfinale gegen Bautista Agut

#VIDEO

Im Viertelfinale trifft Dominic Thiem nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut, der sich früher am Mittwoch gegen Alexander Bublik durchsetzen konnte. Jetzt auf dem Platz: Roger Federer bei seinem Comeback-Match gegen Dan Evans (hier im Liveticker).

Das Einzel-Draw aus Doha