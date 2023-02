ATP Doha: Murray wehrt fünf Matchbälle ab und steht im Finale!

Andy Murray ist in das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha eingezogent. Murray schlug Jiri Lehecka nach großem Kampf und Abwehr von fünf Matchbällen mit 6:0, 3:6 und 7:6 (6).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 18:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray steht im Endspiel von Doha

Viertes Match von Andy Murray in Doha. Und wie schon gegen Lorenzo Sonego, Alexander Zverev und Alexandre Muller musste Murray auch gegen Jiri Lehecka über die volle Distanz gehen. Diesmal sah es aber so aus, als hätte der Routinier das Nachsehen: Lehecka schüttelte das 0:6 aus dem ersten Satz schnell ab, nahm Murray gleich zu Beginn des zweiten Satzes dessen Aufschlag ab und war von da an der dominierende Mann auf dem Center Court in Doha.

Bis zum zehnten Spiel im dritten Satz: Da schlug Lehecka zum Einzug in das Finale ein, führte schon mit 40:0. Murray aber gewann fünf Punkte in Folge, schaffte sehr zur Freude des Publikums noch einmal den Ausgleich. Schon beim Stand von 3:5 hatte Andy Murray bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle abgewehrt.

Murray nutzt zweiten Matchball

Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Murray schaffte das frühe Minibreak zum 2:0, gab diesen Vorsprung mit einem Doppelfehler wieder aus der Hand. Nach 2:27 Stunden hatte nun Murray seine erste Chance, das Match zu beenden, Lehecka wurde für seinen Mut belohnt, in dieser Situation einen Stopp zu spielen. Bei der nächsten Möglichkeit für Murray landete ein Volley von Lehecka allerdings im Aus.

Im Endspiel bekommt es Murray am morgigen Samstag entweder mit Félix Auger-Aliassime oder Daniil Medvedev zu tun. Der Russe war mit der Empfehlung des Turniersiegs in Rotterdam nach Doha gekommen. Für Murray ist es bereits das fünfte Endspiel in Doha. Und seine erste Finalteilnahme seit dem Turnier in Stuttgart im letzten Sommer. Dort hatte Murray gegen Matteo Berrettini verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Doha