ATP Doha: Rublev scheitert an Lehecka, Murray zieht ins Halbfinale ein

Während Turnierfavorit Andrey Rublev beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha an Jiri Lehecka gescheitert ist, zog Andy Murray mit enem Drei-Satz-Erfolg gegen Alexandre Muller in das Halbfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2023, 17:01 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev ist in Doha ausgeschieden

Dass Jiri Lehecka ein gefährlicher Gegner sein kann, hat der Tscheche bereits bei den Australian Open Anfang dieses Jahres unter Beweis gestellt. Da zog der Tscheche in die Runde der letzten acht ein. Nun bezwang Lehecka im Viertefinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha Andrey Rublev mit 4:6, 6:4 und 6:3 und feierte damit den größten Matcherfolg seiner Karriere.

In der Vorschlussrunde bekommt es Lehecka mit Andy Murray zu tun, der auch in seinem dritten Match in Doha über die volle Distanz musste. Gegen Alexandre Muller verzichtete Murray allerdings auf das ganz große Drama, das seine Auftritte gegen Lorenzo Sonego und Alexander Zverev noch ausgezeichnet hatte. Der Schotte gewann mit 4:6, 6:1 und 6:2.

Rublev hatte bereits bei seinem ersten Auftritt in Doha große Probleme gehabt, musste gegen Tallon Griekspoor drei Matchbälle abwehren.

Die beiden restlichen Viertelfinali bestreiten Daniil Medvedev gegen Christopher O´Connell und Alejandro Davidovich Fokina gegen Félix Auger-Aliassime.

Hier das Einzel-Tableau in Doha