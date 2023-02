ATP Doha: Wie kann Andy Murray gegen Daniil Medvedev bestehen?

Andy Murray kämpft heute im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Doha um seinen ersten Titel seit Antwerpen 2019. Favorit ist allerdings Gegner Daniil Medvedev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 00:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev geht als klarer Favorit in das Duell mit Andy Murray

Andy Murray hat in seiner fantastischen Karriere 46 Titel gewonnen. Es ist schwer davon auszugehen, dass heute in Doha kein weiterer dazukommen wird. Zu eindeutig ist die Ausgangslage vor dem Endspiel gegen Daniil Medvedev. Der Russe hat die beiden bisherigen Begegnungen jeweils in zwei Sätzen gewonnen (in Miami 2022 und in Brisbane 2019), Medvedev musste in Doha eine Partie und etliche Sätze weniger bestreiten - und ist darüber hinaus mit der Empfehlung des Turniersieges in Rotterdam letzte Woche nach Katar gekommen.

Andererseits: Für kleine Tenniswunder ist im Jahr 2023 Andy Murray ja fast exklusiv zuständig. So wehrte er im laufenden Turnier in Runde eins gegen Lorenzo Sonego und am Freitag im Halbfinale gegen Jiri Lehecka mehrere Matchbälle ab. Das gelang dem Routinier auch schon bei den Australian Open gegen Matteo Berrettini. Der alte BIss ist wieder da - wobei: Der war ja eigentlich nie weg. Aber Andy Murray kann sich in dieser Spielzeit bislang wieder auf seinen Körper verlassen, der auch vier Drei-Satz-Partien in Folge verkraftet.

Seinen bislang letzten Triumph konnte Murray in Antwerpen 2019 feiern, übrigens gegen Stan Wawrinka im Finale. Der Schweizer hätte fast parallel mit Murray wenigstens ins Halbfinale von Marseille einziehen können, verlor aber glatt gegen Arthur Fils.

Medvedev in der Defensive brillant

Wie kann der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner bei Olympischen Spielen gegen Daniil Medvedev bestehen? Nun: Alleine mit Variation wird es nicht funktionieren. Das hat zuletzt Grigor Dimitrov in Rotterdam versucht, Medvedev hat dankend angenommen und problemlos gewonnen. Medvedevs Defensive ist so brillant wie zu seiner besten Zeit vor etwa eineinhalb Jahren, der Aufschlag funktioniert rechtschaffen gut - und auch mit der Vorhand macht der US-Open-Champion von 2021 wieder Druck. Vielleicht muss Murray seinen gegner einfach so oft als möglich ans Netz holen: Dort fühlt sich Daniil Medvedev nach wie vor nicht wohl.

Alles andere als der 17. Titel für den auch schon 27-Jährigen aus Moskau wäre allerdings eine Überraschung. Warum, hat Medvedev im Halbfinale gegen Félix Auger-Aliassime gezeigt, der sich erneut die Zähne am Russen ausgebissen hat.

Hier das Einzel-Tableau in Doha