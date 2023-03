ATP: Dominic Thiem bekommt auch für Miami eine Wildcard

Dominic Thiem wird auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Hauptfeld angreifen können. Der Österreicher bekommt wie schon in Indian Wells eine Wildcard.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 17:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images 2015 hat Dominic Thiem in Key Biscayne das Viertelfinale erreicht

Dominic Thiem kann für die kommenden Wochen planen: Dass der Österreicher in Indian Wells eine Wildcard bekommen würde, stand seit längerem fest. Nun kann Thiem auch mit einem Platz im Tableau des darauffolgenden ATP-Masters-1000-Turniers in Miami rechnen. Das wurde am heutigen Donnerstag bekannt.

Während Thiem in Indian Wells 2019 den Titel holen konnte, sind die Erinnerungen an Miami bzw. den Vorgänger Key Biscayne nicht ganz so rosig. Das beste Ergebnis gab es schon 2015, da erreichte Thiem das Viertelfinale, das er aber gegen Andy Murray in drei Sätzen verlor. Insgesamt steht die Bilanz beim traditionell zweiten 1000er des Jahres bei sieben Siegen und fünf Niederlagen. Zuletzt hat Dominic Thiem unmittelbar nach seinem Sieg in Indian Wells in Florida aufgeschlagen. Und war im ersten Match an Hubert Hurkacz gescheitert.

Für den 29-Jährigen ist es die nächste Wildcard nach den Australian Open, Buenos Aires und Santiago. In Rio de Janeiro hatte er sein letztes Protected Ranking eingesetzt.

Bei den Frauen hat ebenfalls eine ehemalige US-Open-Siegerin eine Wildcard abgeräumt. Emma Raducanu, die seit den Australian Open kein Match mehr bestritten hat, wird im Hard Rock Stadium aufschlagen.