ATP: Dominic Thiem kehrt nach Mallorca zurück

Dominic Thiem wird auf seiner Abschiedstour einen Stopp beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca einlegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 21:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Drei Jahre, nachdem Dominic Thiem beim Rasenturnier auf Mallorca eine Verletzung am rechten Handgelenk erlitten hat, wird der Österreicher zwischen dem 23. und 29. Juni 2024 wieder beim 250er auf der Sonneninsel aufschlagen.Thiem hatte sich 2021 im Match gegen Adrian Mannarino verletzt, die Folge war eine Pause von fast einem ganzen Jahr. Längerfristig hatte das Unglück auch den Nebeneffekt, dass Thiem seine Karriere nun im Alter von nur 30 Jahren beenden wird.

Thiems bislang letzter Auftritt auf Rasen war ein grandioser: Im vergangenen Jahr verlor er in Wimbledon gegen Stefanos Tsitsipas erst im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Davor war Thiem in HalleWestfalen in Runde eins an Alexander Zverev gescheitert. In seiner Karriere hat Dominic Thiem bislang ein Rasenturnier gewonnen: 2016 in Stuttgart im Endspiel gegen Philipp Kohlschreiber.

Auf Mallorca wird der US-Open-Champion von 2020 auch einen alten Bekannten treffen: Denn Turnierdirektor Edwin Weindorfer freut sich auch auf das Kommen von Fabio Fognini.