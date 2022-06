ATP: Dominic Thiem - Training und Akku-Aufladen am Neusiedlersee

Der US-Open-Champion von 2020, Dominic Thiem, meldet sich per Social-Media bei seinen Fans und berichtet von fokussierten Trainingseinheiten und tiefer Entspannung am Neusiedlersee.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 08:24 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trainiert fleißig für sein Comeback und entspannt zwischendurch am Neusiedlersee

Nun ist es beinahe ein ganzes Jahr her, dass sich Dominic Thiem beim Rasenturnier auf Mallorca im Match gegen den Franzosen Adrian Mannarino seine folgenschwere Handgelenksverletzung zuzuog. Ein ums andere Mal musste der Österreicher sein Comeback verschieben, erst im April der laufenden Saison begann ein vorsichtiges Zurücktasten, das mit dem glatten Erstrunden-Aus gegen Hugo Dellien beim Grand-Slam-Turnier von Roland Garros einen herben Dämpfer erlebte.

Mittlerweile hat sich Thiem dagegen entschieden, beim ATP-Challenger in Perugia an den Start zu gehen, um dort den Kampf um wichtige Weltranglisten-Punkte und Selbstvertrauen wieder aufzunehmen. Stattdessen streut der Lichtenwörther einen breit angelegten Trainingsblock im Burgenland ein und genießt dazwischen Sonne, Wasser und Natur am Neusiedlersee und wendet sich von dort aus per facebook an seine Fans.

Gewinne einen Trip zu einem Turnier mit Dominic Thiem ---> https://www.tennisnet.com/news/come-back-stronger-die-bank-austria-schickt-euch-zu-einem-turnier-von-dominic-thiem

"Diese Schritte sind wirklich wichtig für meinen Prozess"

"Hey Leute, ist eine Weile her! Ich habe die letzten Tage einerseits am Neusiedlersee, andererseits am Tennisplatz verbracht. Der Neusiedlersee ist ein toller Ort um Energie zu tanken und ich liebe die faszinierende Natur. Meine Trainingseinheiten fokussieren sich darauf, taglich eine immense Anzahl an Tennisschlägen zu absolvieren", schreibt der Niederösterreicher.

Und die Gedanken wirken nach den ernüchternden Tagen von Paris wieder deutlich optimistischer: "Diese Tage waren sehr gut für mich, haben meine Energie angefeuert und zeigten eine Entwicklung im Training. Diese Schritte sind wirklich wichtig für meinen Prozess."