ATP Dubai: Basilashvili macht Finale gegen Bautista Agut klar

Roberto Bautista Agut und Nikoloz Basilashvili bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Doha. Beide konnten sich in ihren Halbfinali in zwei Sätzen behaupten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2021, 19:39 Uhr

© Getty Images Nikoloz Basilashvili steht in Doha im Endspiel

Bautista Agut machte den ersten Auftritt von Andrey Rublev im Einzel in Doha 2021 zu einem kurzen: Der Russe hatte in Runde eins zunächst ein Freilos erhalten, war danach sowohl gegen Richard Gasquet wie auch Marton Fucsovics kampflos weitergekommen. Bautista Agut dagegen hatte im Viertelfinale gegen Dominic Thiem hart zu kämpfen, schlug die Nummer eins des Turniers in drei Sätzen. Im Treffen mit Rublev ließ der Spanier aber nichts anbrennen. Und gewann glatt mit 6:3 und 6:3.

Basilashvili wiederum hatte am Donnerstag das Comeback von Roger Federer nach Abwehr eines Matchballs beendet. Und zeigte sich auch gegen Taylor Fritz von seiner besten Seite. Der Georgier, der sich vor kurzem von seinem deutschen Coach Jan de Witt getrennt hatte, zog nach einem 7:6 (3) und 6:1 in das Finale ein.

Hier das Einzel-Tableau in Doha