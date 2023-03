ATP Dubai: Daniil Medvedev fixiert Traum-Halbfinale gegen Novak Djokovic

Daniil Medvedev hat sich im Viertelfinale des ATP-500-Events von Dubai gegen Borna Coric keine Blöße gegeben. Im Halbfinale trifft der formstarke Russe auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 19:55 Uhr

Daniil Medvedev steht im Dubai-Halbfinale

Es kommt also zum großen Halbfinal-Showdown beim ATP-500-Event von Dubai. Mit Blick auf die Auslosung hat es wohl bereits so mancher Tennisfan insgeheim gehofft, nun ist es höchst offiziell: Mit seinem überzeugenden Zweisatzerfolg über den Kroaten Borna Coric hat Daniil Medvedev das Traum-Halbfinale gegen den Serben Novak Djokovic fixiert. Der sich bekanntermaßen seit einigen Wochen wieder Weltranglistenerster nennen darf.

Das Duell mit dem Kroaten Coric startete verheißungsvoll für Medvedev, der sich früh ein Break sicherte und den ersten Abschnitt einigermaßen ungefährdet zumachte. Dank dem Break zum 6:3-Satzgewinn hatte der Russe zudem den Vorteil, Abschnitt zwei zu eröffnen - und damit vorneweg zu servieren. So die Theorie, in der Praxis setzte es für den ehemaligen Weltranglistenersten hingegen ein Break im ersten Game des Satzes. Und wenig später einen schnellen 0:2-Rückstand.

Der Russe zeigte sich davon unbeeindruckt, spielte sich im dritten Game aus einer brenzligen Situation und präsentierte sich in der Folge gelöst. Coric hatte dem formstarken Russen rein gar nichts mehr entgegenzusetzen: Daniil Medvedev holte sich gleich sechs Spielgewinne in Folge und fixierte damit den beeindruckend dominanten 6:3 und 6:2-Erfolg. Zur Illustration der Dominanz gegen Ende des Matches: Der US-Open-Champion aus 2021 sicherte sich alle der letzten 21 Punkte des Matches. Das zweite Halbfinale in Dubai bestreiten indes Andrey Rublev und Alexander Zverev.