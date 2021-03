ATP Dubai: Dominic Thiem nach Freilos gegen Qualifikanten

Dominic Thiem startet beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai nach einem Freilos gegen einen Spieler, der durch die Qualifikation gekommen ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 15:33 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat in Dubai noch ein bisserl Zeit

Das Tableau in Dubai mag nach den Absagen von Roger Federer und Gael Monfils und dem Verzicht von Rafael Nadal auf eine Wildcard an Prominenz verloren haben, die Besetzung des ATP-Tour-500-Turniers kann sich dennoch sehen lassen. Angeführt wird das Feld von Dominic Thiem, der nach einem Freilos auf einen Qualifikanten trifft. An Position zwei folgt Andrey Rublev, der eine 20-Match-Siegesserie bei 500ern mit nach Dubai bringt. Rublev wartet auf den Sieger der Partie zwischen Jordan Thompson und einem Qualifikanten.

Als Nummer drei geht Denis Shapovalov ins Rennen, der Russe könnte in Runde zwei auf Jan-Lennard Struff treffen. Struff wartet auf einen Qualifikanten. Mit Dennis Novak ist auch ein zweiter Österreicher am Start, Novak eröffnet gegen Alexei Popyrin, der von wenigen Tagen in Singapur seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt hat.

Geht es nach der Setzliste, dann sollten sich folgende Viertelfinali: Dominic Thiem gegen David Goffin, Denis Shapovalov gegen Karen Khachanov, und Andrey Rublev gegen Pablo Carreno Busta. Roberto Bautista Agut wäre auf dem Ast von Roger Federer gewesen - und hat nach dessen Rückzug nun einen etwas einfacheren Weg ins Halbfinale.

