ATP Dubai: Finale! Harris schlägt auch Shapovalov

Lloyd Harris steht sensationell im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Der Südafrikaner schlug Denis Shapovalov mit 6:7 (5), 6:4 und 7:6 (6).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 17:03 Uhr

© Getty Images Lloyd Harris in Dubai

Die unglaubliche Woche von Lloyd Harris in Dubai geht noch einen Tag weiter: Der Südafrikaner, der über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen war, gewann das siebte Match in sieben Tagen, diesmal gegen den favorisierten Denis Shapovalov nach einer Spielzeit von 2:41 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 6:4 und 7:6 (6). Dabei hatte Shapovalov im zweiten Satz schon mit Break geführt - konnte den Sack aber nicht zumachen.

Harris stellte von 2:4 auf 6:4. Und nutzte im Tiebreak des dritten Satzes seinen zweiten Matchball. Er könne fast nichts zu seinen Erfolgen sagen, so Harris im On-Court-Interview nach dem Match. Für ihn ist es das erste Endspiel auf ATP-Tour-500er-Level.

Shapovalov ist nach Dominic Thiem und Kei Nishikori bereits der dritte Topspieler, den Harris, im Moment noch auf Position 81 der ATP-Charts steht, in Dubai besiegt hat. Im Endspiel am Samstag geht es auf jeden Fall gegen einen Mann aus Russland: Daszweite Halbfinale bestreiten Andrey Rublev und Aslan Karatsev.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai