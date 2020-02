ATP Dubai: Jan-Lennard Struff - "Eines meiner besten Spiele"

Jan-Lennard Struff hat am Dienstag mit einem Sieg über Roberto Bautista-Agut die zweite Runde erreicht. Dass der Warsteiner damit um die Players´ Party umfiel, konnte Struff verschmerzen.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 26.02.2020, 11:44 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff war mit sich zufrieden - mit Recht

Von Jörg Allmeroth aus Dubai

Als Novak Djokovic auf den Greens des mondänen Luftfahrtklubs von Dubai bereits vergnügt die Hüften mit der energiegeladenen Bauchtänzerin Graciela schwang, begann Jan-Lennards Struffs Arbeitstag bei den „Duty Free Championships“ gerade erst so richtig. Die traditionell stimmungsvolle „Players Party“ musste Struff sausen lassen an diesem Dienstag beim Millionenwettbewerb am Golf, dafür stellte der hochgewachsene Ostwestfale aber seinen weiteren Turnierverbleib auf imposante Weise sicher – mit seinem ersten und hochverdienten Erfolg gegen den zähen Spanier Roberto Bautista-Agut. „Hochzufrieden“ sei er, sagte Struff nach dem 7:6, 7:5-Triumph gegen den Weltranglisten-Zwölften, der zuvor alle drei Kopf-zu-Kopf-Vergleiche für sich entschieden hatte: „Das war eins der besten Spiele überhaupt für mich. Ich habe mich immer mehr gesteigert, hatte das nötige Selbstbewusstsein für diesen Sieg.“

Struff trifft nun in der zweiten Runde auf den Georgier Nikoloz Basilishvili, der in einem weiteren Late-Night-Duell gegen den Litauer Ricardas Berankis gewann. Die Partie beginnt auf Court 1 der Turnieranlage, nicht vor 14 Uhr deutscher Zeit. „Ich hoffe natürlich auf einen weiteren Erfolg. Ich fühle mich sehr gut in Form“, sagte der 29-jährige. Struff ist neben Philipp Kohlschreiber der zweite Deutsche, der nun im ATP 500er-Wettbewerb verblieben ist, Kohlschreiber tritt an diesem Mittwoch auf dem Centre Court gegen den Weltranglisten-Ersten Djokovic an, Spielbeginn ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

Struff geht hohes Risiko ein

Struff profitierte bei seinem Sieg von starken Aufschlägen, aggressivem Spiel von der Grundlinie, aber auch gezielten Ausflügen ans Netz. Zunächst leistete sich der Warsteiner einige Fehler bei seinem Hochrisikospiel, geriet im ersten Satz auch zweimal mit Break in Rückstand. Doch mit zunehmender Matchdauer übernahm der Nationalspieler, der am übernächsten Wochenende auch das deutsche Davis Cup-Team gegen Weißrussland in Düsseldorf anführt, das Kommando in diesem Vergleich. Struff, zuletzt nach unglücklichen Auslosungen in Melbourne an Djokovic und in Rotterdam an Kanadas Talent Felix Auger-Aliassime gescheitert, zeigte immer wieder die nötige Courage und den Mut, um den gefürchteten Counterpuncher Bautista-Agut in Schach zu halten.

Am Mittwoch greifen auch die French Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies in die Doppelkonkurrenz ein. Sie treffen in ihrer Auftaktpartie auf die niederländisch-rumänische Kombination Jean-Julien Rojer/Horia Tecau.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai