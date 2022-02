ATP Dubai: Jannik Sinner nach Sieg über Andy Murray im Viertelfinale

Der Südtiroler Jannik Sinner sicherte sich einen Zweisatz-Erfolg über Andy Murray und steht beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Dubai in der Runde der letzten Acht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 13:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner besiegte Andy Murray im Achtelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Dubai

Kein großes Erfolgserlebnis für Andy Murray beim ATP-World-Tour-500-Event in Dubai: Der Schotte, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld der Hartplatz-Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten gekommen war, gelang in Runde eins zwar ein hauchdünner Erfolg über den australischen Qualifikanten Christopher O’Connell, im Achtelfinale war für den zweifachen Olympia-Champion gegen Jannik Sinner aber kein richtiges Kraut gewachsen. Der Italiener setzte sich am Ende mit 7:5, 6:2 durch.

Im ersten Satz ging bis zum Stand von 5:5 alles nach der Reihe, beide Spieler brachten ihre Service-Games mehr oder weniger souverän durch. Im entscheidenden Moment sicherte sich der Südtiroler jedoch drei Breakbälle und holte sich das Spiel zur 6:5-Führung schlussendlich gar zu Null. Danach servierte der Weltranglisten-Zehnte zum 1:0 in Sätzen aus. Durchgang zwei war, trotz einiger umkämpfter Spiele, dank zweier Breaks für Sinner kein gröberes Problem mehr.

Novak Djokovic ab 16Uhr im Einsatz

Im Viertelfinale wartet auf den 20-jährigen Rotschopf ein Duell mit Hubert Hurkacz. Der an fünf gereihte Pole setzte sich in seiner zweiten Runde gegen den slowakischen Lucky Loser Alex Molcan klar mit 6:3, 6:2 durch. Im direkten Duell der beiden Weltranglisten-Nachbarn steht es ausgeglichen 1:1. Zuletzt war Sinner bei den ATP-Finals des Vorjahres in Turin klar mit 6:2, 6:2 siegreich geblieben.

Im zweiten Nachmittags-Match (Ortszeit) des Tages treffen Andrey Rublev (Russland) und der Südkoreaner Soonwoo Kwon aufeinander, bevor es in der ersten Abendpartie (ab 16 Uhr MEZ) für Novak Djokovic gegen den Russen Karen Khachanov geht.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai.