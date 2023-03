ATP Dubai: Medvedev beendet Serie von Djokovic - und setzt die eigene fort

Daniil Medvedev hat mit einem 6:4 und 6:4 gegen Novak Djokovic das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai erreicht. Für Djokovic war es nach 15 Siegen die erste Niederlage in der Saison 2023.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2023, 18:24 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Freitag in Dubai

Was für ein Spektakel, das sich Daniil Medvedev und Novak Djokovic da im zweiten Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai geliefert haben.Und am Ende war es der US-Open-Champion von 2021, der sich mit 6:4 und 6:4 behaupten konnte.

Medvedev erwischte den besseren Start, führte schnell mit 5:2. Schaffte es aber erst im zweiten Versuch, den ersten Satz auszuservieren. In dieser Phase wirkte Djokovic wie der bessere Spieler. Umso überraschender, dass der Weltranglisten-Erste gleich zu Beginn des zweiten Aktes gleich wieder seinen Aufschlag abgeben musste. Medvedev verteidigte dieses Break wie ein Löwe, die beiden Kontrahenten lieferten sich dabei Ballwechsel, wie man sie nur ganz selten auf der ATP-Tour sieht.

Medvedev im Endspiel gegen Rublev

Beim Stand von 5:4 und 30:30 spielte Djokovic einen brillanten Stopp - den Medvedev mit einem noch besseren Stopp zum ersten Matchball konterte. Und nach 95 Minuten beendete der Russe die Serie von Novak Djokovic nach 15 Siegen 2023. Medvedev selbst hält nun bei 13 Erfolgen en suite.

Im Endspiel wartet morgen (nicht vor 16 Uhr) Andrey Rublev, der sich im ersten Halbfinale gegen Alexander Zverev mit 6:3 und 7:6 (9) behaupten konnte. Gegen seinen Landsmann Rublev hat Daniil Medvedev zwar noch eine 4:2-Bilanz - die letzten beiden Matches konnte allerdings Rublev für sich entscheiden.

