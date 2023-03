ATP Dubai: Medvedev setzt Erfolgslauf fort, Hurkacz fordert Djokovic

Daniil Medvedev ist durch einen klaren Zweisatzerfolg über Alexander Bublik ins Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Dubai eingezogen. Dort steht auch Hubert Hukacz, der nun auf Novak Djokovic trifft.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 20:10 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ließ Alexander Bublik keine Chance

Daniil Medvedev hat seinen Erfolgslauf im Achtelfinale des ATP-500-Events in Dubai fortgesetzt: Der ehemalige Weltranglistenerste setzte sich gegen Alexander Bublik klar mit 6:4 und 6:2 durch und feierte somit seinen elften Sieg in Folge. Der Russe ließ in der gesamten Partie keinen einzigen Breakball seines Gegners zu und fühlte sich auf dem Centre Court in den Vereinigten Arabischen Emiraten sichtlich wohl. Indiz dafür: ein Underarm-Serve beim Matchball.

Medvedev triff im Viertelfinale nun auf Borna Coric. Der an Position acht gesetzte Kroate schlug den australischen Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis nach hartem Kampf mit 6:7 (4), 6:3 und 7:5.

Hurkacz noch ohne Sieg gegen Djokovic

Etwas weniger intensiver musste Hubert Hurkacz für seinen Einzug in die Runde der letzten acht arbeiten. Der Weltranglistenelfte besiegte Pavel Kotov mit 7:5 und 6:1. Hurkacz fordert nun den in dieser Saison noch ungeschlagenen Novak Djokovic, der am Mittwoch einmal mehr eine Galavorstellung zeigte. Die bisherigen vier Duelle zwischen den beiden gingen allesamt an den Weltranglistenersten aus Belgrad.

Gute Nachrichten gab es auch für die deutschen Tennisfans: Olympiasieger Alexander Zverev zog durch einen Zweisatzerfolg über Christopher O'Connell ins Viertelfinale ein. Das gelang auch Andrey Rublev, der gegen Alejandro Davidovich Fokina im Tiebreak des zweiten Satzes gleich fünf Matchbälle abwehren konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai