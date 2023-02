ATP Dubai: Novak Djokovic - Alles erreicht und noch kein bisschen müde

Novak Djokovic ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen. Beim ATP-500-Event in Dubai peilt der Serbe seinen dritten Turniersieg in dieser Saison an.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.02.2023, 18:15 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in diesem Jahr noch ungeschlagen

Bei 100 Prozent, das verriet Novak Djokovic wenige Tage vor Beginn des ATP-500-Events in Dubai, sei er noch nicht. Doch das hinderte den Weltranglistenersten nicht daran, die Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate anzutreten und dort seinen bereits dritten Turniersieg des Jahres zu jagen. Bislang entschied der Serbe in der laufenden Spielzeit das 250er-Turnier in Adelaide sowie die Australian Open für sich.

An Selbstvertrauen dürfte es Djokovic demnach nicht mangeln. Das strich der 35-Jährige vor Turnierbeginn auch noch einmal in einem Interview mit "The National" hervor. Er wisse, dass er in seiner Topform der beste Spieler der Welt sei, erklärte der 22-fache Grand-Slam-Sieger also. "Ich glaube nicht, dass daran etwas arrogant oder überheblich ist."

Widersprechen möchte man Djokovic angesichts dieser Aussage nur ungern. Denn trotz der Durchbrüche von Carlos Alcaraz oder Holger Rune ist der 35-Jährige schon seit geraumer Zeit - zumindest in spielerischer Hinsicht - die unangefochtene Nummer eins. Das will er auch in den Tagen von Dubai unter Beweis stellen.

Djokovic eröffnet gegen Machac

Sein erstes Match wird Djokovic gegen den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac bestreiten. Die Ziele des Serben, der am Montag seine 378. Woche als Nummer eins der Welt antrat, sind jedoch andere. Nämlich in erster Linie als bester Tennisspieler aller Zeiten in die Geschichtsbücher einzugehen.

Auf Herrenseite hat Djokovic dafür beste Karten. Während an seinem Dauerkonkurrenten Rafael Nadal allmählich der Zahn der Zeit nagt, scheint der Branchenprimus noch lange nicht für einen Abschied bereit. Er wolle sich keinerlei Limits setzen, gab Djokovic unlängst zu Protokoll. Worte, die wie eine Drohung an die Konkurrenz klingen.

