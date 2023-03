ATP Dubai: Novak Djokovic erreicht problemlos das Viertelfinale

Novak Djokovic hat mit einer souveränen Vorstellung das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai erreicht. Djokovic gewann gegen Tallon Griekspoor mit 6:2 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.03.2023, 18:18 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Mittwoch in Dubai

Einen Tag, nachdem Novak Djokovic gegen Tomas Machac bis in ein Tiebreak des dritten Satzes gehen musste, hielt sich der Weltranglisten-Erste mit Tallon Griekspoor nicht lange auf. Gerade mal knapp 80 Minuten standen Djokovic und der Niederländer auf dem Center Court in Dubai. Dann durfte sich der große Favorit nach einem 6:2 und 6:3 zum Einzug in die Runde der letzten acht gratulieren lassen.

Im Viertelfinale spielt Novak Djokovic nun entweder gegen Pael Kotov oder Hubert Hurkacz. Der Sieg gegen Griekspoor war der 13. des Tennisjahres 2023. Bislang ist Djokovic noch ohne NIederlage.

Zverev nun gegen Sonego

Früher am Mittwoch musste Andrey Rublev, die Nummer zwei in Dubai, im Tiebreak des zweiten Satzes fünf Matchbälle gegen Alejandro Davidovich Fokina abwehren, bevor er sich dann doch noch durchsetzen konnte. Rublevs Gegner im Viertelfianle wird Botic van de Zandschulp sein.

Auch Alexander Zverev ist nach einem ungefährdeten 7:5 und 6:4 gegen Christopher O´Connell weiter. Zverev spielt nun gegen Lorenzo Sonego, der etwas überraschend gegen Félix Auger-Aliassime gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai