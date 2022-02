ATP Dubai: Rublev nach Thriller-Sieg gegen Hurkacz erster Finalist

Andrey Rublev hat als erster Spieler das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai erreicht. Rublev besiegte Hubert Hurkacz 3:6, 7:6 und 7:6 (5).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 16:52 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev spielt am Samstag um seinen zweiten Titel innerhalb von sieben Tagen

Er sei schon zu Beginn der Woche müde gewesen, erklärte Andrey Rublev nach seinem Sieg gegen Hubert Hurkacz im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Und er sei es immer noch. Aber Rublev will nicht aufhören zu kämpfen. Warum auch? Nach dem 3:6, 7:5 und 7:6 (5) kann der Russe seinen zweiten Titel innerhalb von sieben Tagen gewinnen. Am vergangenen Sonntag hatte er im Endspiel von Marseille Félix Auger-Aliassime geschlagen.

Hurkacz hatte die beiden bisherigen Partien gegen Rublev für sich entscheiden können - und schien auch in Dubai auf der Siegerstraße zu sein. Der Aufschlag des Polen funktionierte jedenfalls prächtig. Bis zum zwölften Spiel im zweiten Satz: Da holte sich Rublev ein Break und schaffte den Satzausgleich. Im Tiebreak des dritten Aktes ging es dann hin und her, Rublev hatte Pech, als ein klarer Out-Ball von Hurkacz während einer Rallye nicht als solcher erkannt wurde.

Rublev nun gegen den Djokovic-Bezwinger?

Nach einer Spielzeit von 2:23 Stunden durfte Andrey Rublev aber seine Freude in den frühen Abend von Dubai hinausschreien. Im Endspiel bekommt er es mit dem Sieger des Matches zwischen Denis Shapovalov und Djokovic-Bezwinger Jiri Vesely zu tun.

Am Ende hatte Rublev, der zum dritten Mal im laufenden Turnier einen Satz-Rückstand wettmachen konnte, auch noch eine Nachricht in die Heimat auf das Display eines Kameramannes gemalt: "No war. Peace."

