ATP Dubai: Tsitsipas rettet sich mit 350. Tour-Sieg ins Viertelfinale

Bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Dubai hat Stefanos Tsitsipas ein frühzeitiges Ausscheiden gegen Karen Khachanov knapp verhindert. Im Viertelfinale trifft der Grieche auf Matteo Berrettini, der sein Achtelfinale in zwei Sätzen gewinnen konnte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 21:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas rettet sich ins Viertelfinale

So gut das Jahr 2024 für Khachanov zu Ende ging, so holprig begann 2025. Der aktuell auf Platz 24 gerankte Russe ist schon lange im Tenniszirkus und will zurück an die Spitze, um wieder ganz oben mitzumischen. Wenn er sein Level wiederfinde, kann Khachanov eine Gefahr für jeden Spieler sein, sagte der 28-Jährige. Eine ernstzunehmende Warnung, wie auch der derzeit mit sich hadernde Tsitsipas feststellen musste.

Nicht nur auf dem Papier, sondern auch in den vergangenen Begegnungen war der Grieche aber der Favorit: Von insgesamt neun Duellen konnte der 26-Jährige acht für sich entscheiden.Dennoch musste der Weltranglistenachte zunächst einen 3:5-Rückstand aufholen. Mit einem Re-Break glich Tsitsipas aus und brachte den Satz trotz frustrierter Miene in den Tiebreak. Diesen gewann der neben Medvedev letzte verbliebene gesetzte Spieler mit 7:4. Den zweiten Satz erkämpfte sich der 28-jährige Russe mit 6:2. Im entscheidenden Durchgang wurde auf dem Center Court um jeden Punkt hart gekämpft. Längere Ballwechsel und gleichzeitig risikoreichere Schläge und Aufschläge bestimmten das Geschehen. Durch einen leichten Fehler Khachanovs konnte Tsitsipas letztendlich das Match mit 6:4 beenden.

Im Viertelfinale gegen Berrettini

Gegen den australischen Qualifikanten O’Conell konnte Berrettini vor allem mit seinen Grundlinienschlägen nach einem starken ersten Aufschlag überzeugen. Am Netz unterliefen dem sympathischen Italiener zunächst zu viele Fehler, sodass es ihm trotz vier Breakbällen nicht gelang, dem Australier den Aufschlag abzunehmen. Ohne Break ging es in die Satzverlängerung, die Berrettini klar dominierte und mit 7:2 und einem lauten „Vamos“ beendete. Im zweiten Satz ging der erfahrene Italiener schnell mit 4:1 in Führung, wobei O’Conell wenig entgegenzusetzen hatte. Mit kontrollierten und aggressiven Grundlinienschlägen sowie präzisen Volleys ließ Berrettini seinem australischen Kontrahenten keine Chance, zu antworten. Mit dem ersten Matchball der Partie beendete der 28-Jährige das Achtelfinale mit 6:2.

Hier das Einzel-Tableau der Herren