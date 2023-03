ATP Dubai: Turniersieg! Daniil Medvedev lässt Rublev keine Chance

Daniil Medvedev (ATP-Nr. 7) hat das ATP-500er-Turnier in Dubai für sich entschieden - und das nach einer klasse Leistung im Finale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.03.2023, 18:00 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Medvedev schlug seinen Landsmann Andrey Rublev klar mit 6:2, 6:2 - und zeigte dabei eine blitzsaubere Leistung. Rublev, der die letzten beiden Begegnungen der beiden gewonnen hatte (Bilanz aber: 2:4), hatte diesmal nicht den Hauch einer Chance.

Medvedvev machte wie üblich kaum Fehler, spielte sich am Ende in einen wahren Rausch.

Am Ende standen nur 8 unerzwungene Fehler bei 19 Winnern (Rublev: 22 bei 13 Gewinnschlägen), einen Breakball ließ Medvedev überhaupt nicht zu. Selbst nutzte er 4 seiner 7 Chancen.

Für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten ist es der 17. Turniersieg seiner Karriere. Und der dritte in Folge - in den vergangenen Wochen hatte er bereits in Rotterdam und Doha gesiegt.

Medvedev mit einigen Zweifeln zu Beginn des Jahres

"Der Beginn des Jahres war nicht so gut, und wenn man im Tennis nicht gewinnt, kommen die Zweifel sehr schnell", zeigte sich Medvedev extrem glücklich nach dem Sieg. Manchmal denke man im Tennis zu viel nach und nicht klappe. Wenn es hingegen laufe, tue es das fast von alleine, dann riskiere man auch mal. "Wie beim ersten Matchball, als ich etwas Verrücktes versucht habe. Das hat leider nicht geklappt."

Rublev war am Ende sehr niedergeschlagen, wurde aber bei der Siegerehrung sehr gefeiert. "Dank euch wächst der Sport auf der gesamten Welt", gab er in Richtung der Zuschauer großen Respekt aus. Ebenso gegenüber Medvedev. "Er hat mich heute zerstört", so Rublev, "er ist eine große Inspiration für uns Spieler."

Medvedev lobt Rublev: "Nettester Spieler der Tour"

"Andrey ist einer der Spieler mit den meisten Fähigkeiten, er hat sein Potenzial nur noch nicht ganz aufgezeigt", lobte auch Medvedev seinen Gegner. Auch auf persönlicher Ebene: "Andrey ist der netteste Spieler der Tour - ich sage das mal hier, falls es manche noch nicht wissen."

Medvedev hatte im Halbfinale am Freitag auch Branchenprimus Novak Djokovic besiegt, der bis dato in 2023 noch ohne Niederlage war. Bei den Australian Open war Medvedev in der dritten Runde ausgeschieden. Für ihn geht es nun weiter nach Indian Wells, wo zum Ende der kommenden Woche das erste Masters-Turnier des Jahres beginnt.

Die Doppelkonkurrenz hatten zuvor Maxime Cressy/Fabrice Martin mit einem 7:6 (2), 6:4 gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara für sich entschieden - bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt überhaupt.