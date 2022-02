ATP Dubai: Vesely gewinnt Tie-Break-Krimi gegen Shapovalov

Drei Stunden und zwölf Minuten hat das zweite Halbfinale in Dubai gedauert. Jiri Vesely schlägt Denis Shapovalov mit 6:7, 7:6 und 7:6 – und folgt damit Andrey Rublev ins Finale.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 21:02 Uhr

Unglaubliche Serie in Dubai: Vesely im Finale

Dass Jiri Vesely als Qualifikant nach Siegen gegen Habib, Popyrin, Cilic und Bautista-Agut auch gegen Novak Djokovic gewinnen konnte, war schon eine echte Überraschung. Djokovic wird dadurch Weltranglistenplatz eins am kommenden Montag an Daniil Medvedev verlieren. Nun warf Vesely aber auch noch den Kanadier Denis Shapovalov aus dem Turnier – und setzt seine Erfolgsserie in Dubai fort. Im Finale wartet Andrey Rublev, der zuvor gegen Hubert Hurkacz erfolgreich war. Während Vesely mit 19 Assen punkten konnte, hatte Shapovalov Probleme bei eigenem Aufschlag. Ganze 14 Doppelfehler waren am Ende vielleicht ein paar zu viele.

Auf Platz 123 der ATP-Rangliste geführt, hatte Vesely die niedrigste Halbfinal-Platzierung in der 30-jährigen Geschichte von Dubai. Aber der Tscheche zeigte keine Anzeichen von Überwältigung, als er die ersten acht Punkte des Matches auf seinem Weg zur frühen 3:0-Führung gewann. Shapovalov, der sich an die Schläge seines Gegners zu gewöhnen schien, holte sich das Break zurück, um dann Satz eins im Tie-Break zu gewinnen.

Allerdings ließ sich Vesely davon nicht aus der Ruhe bringen. Der Tscheche näherte sich nun regelmäßiger dem Netz. Und obwohl Shapovalov den einzigen Breakpoint des Satzes abwehrte, konnte Vesely sein Niveau stetig erhöhen, um den Tie-Break des zweiten Satzes zu gewinnen.

Tie-Break des dritten Satzes bringt Entscheidung

In einem dritten Satz voller Wendungen erholten sich beide Spieler von 0:40 bei ihrem eigenen Aufschlag, bevor es zu einem dritten Tie-Break kam. Vesely gewann erneut die entscheidenden Punkte und eröffnete mit einer 4:1-Führung, die sich als zu großer Rückstand herausstellte, als dass Shapovalov sich davon erholen könnte.

