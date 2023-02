ATP Dubai: Zverev, Pütz, Krawietz - alle Deutschen im Doppel raus

Keine Erfolgserlebnisse für die deutschen Teilnehmer am Doppel-Wettbewerb in Dubai. Sowohl Alexander Zverev als auch Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Runde eins ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 17:20 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz konnten in Dubai nicht anschreiben

Alexander Zverev kann sich in Dubai ganz auf das Einzel konzentrieren, das ist im Sinne der Wiedererlangung alter Stärke vielleicht gar nicht schlecht. Aber natürlich hätte die deutsche Nummer eins auch im Doppel gerne angeschrieben, zumal an der Seite von Kumpel Marcelo Melo. Daraus wurde aber nichts: Zverev und Melo unterlagen zumAuftakt der indischen Nachrücker-Paarung Yuki Bhambri und Saketh Myneni mit 3:6 und 5:7.

Nicht besser erging es Tim Pütz und Kevin Krawietz. Das deutsche Davis-Cup-Doppel schied gegen Lloyd Glasspool und Hari Helioevaara mit 6:7 (3) und 2:6 aus. Für Pütz war es das dann auch für ein paar Wochen auf der Tour: Er wird zum zweiten Mal Vater. Kevin Krawietz wird in Indian Wells mit Fabrice Martin an den Start gehen.

Etwas überraschend ausgeschieden ist das an Position zwei gesetzte Paar in Dubai: Ivan Dodig und Austin Krajicek verloren gegen Andrey Rublev und Ilya Ivashka mit 6:7 (3), 6:2 uns 8:10.

