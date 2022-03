ATP: Einmal Sand - Nick Kyrgios macht für Houston eine Ausnahme

Der Australier Nick Kyrgios spielt doch auch auf Sand - wenngleich nur ein Turnier Anfang April in Houston, Texas.

von Stefan Bergmann

© Getty Images Nick Kyrgios macht für das ATP-Sandplatz-Turnier in Houston eine Ausnahme

Sand und Tennis - eine Kombination die gerade vielen europäischen Tennisfans Freudentränen in die Augen treibt. Nick Kyrgios hingegen hat in der Vergangenheit kaum eine Gelegenheit ausgelassen, allen die es hören wollten, mitzuteilen, dass Sandplatztennis für ihn das Allerletzte ist. Alleine dass man am Ende eines Matches überall den roten Sandstaub kleben hat, macht den Australier mehr als unrund.

Schon früh in der aktuellen Saison ließ der Mann aus Canberra keinen Zweifel daran aufkommen, dass er gewillt ist die komplette Asche-Saison links liegen zu lassen. Die europäischen Frühlingshighlights inklusive Roland Garros sind für den Doppel-Cahmpion der diesjährigen Australian Open nach eigener Aussage keine Reise wert.

Winkt erneut ein Duell mit Ruud?

Wie sagt man jedoch so schön: Ausnahmen bestätigen die Regel. Und so hat sich das "Enfant terrible" des Tennissports eine Wildcard für die ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Houston erbeten und diese auch prompt zugesichert bekommen. Kyrgios, der zuvor noch beim ATP-Masters-Event in Miami aufschlagen wird, nimmt also das Sandplatzturnier in den USA noch mit, bevor er sich bis zum Beginn der Rasensaison in die Heimat verabschiedet.

Spannend: Dem 26-Jährigen könnte eine weitere Auseinandersetzung mit seinem Lieblingsfeind Casper Ruud ins Haus stehen. Der Norweger, der im Bundesstaat Texas an eins gesetzt sein wird, fing sich beim Hartplatz-Masters in Indian Wells eine Zweisatz-Niederlage gegen Kyrgios ein - auf dem Lieblingsbelag des Nordländers könnten die Karten aber ganz anders verteilt sein.