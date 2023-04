ATP: Endspiel-Checkliste komplett - Daniil Medvedev war Finalist bei allen großen Hartplatz-Turnieren

Daniil Medvedev beweist mit seiner Final-Teilnahme beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami erneut, was er auf Hartplatz zu leisten im Stande ist.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 06:56 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Hartplatz - das passt einfach

Es wäre selbstverständlich völlig vermessen zu behaupten, dass Daniil Medvedev für das Hertplatz-Tennis das ist, was Rafael Nadal für das Sandplatz-Tennis ist - dafür würden dem 27-Jährigen aus Moskau auch noch mindestens 13 Grand-Slam-Titel auf seinem Lieblingsbelag fehlen. Jedoch weiß aktuell wohl kaum ein anderer Spieler das Gemisch aus Acryl, Gummi und Slilicium besser zu bespielen als der Weltranglisten-Fünfte.

Und mit der Endspiel-Teilnahme beim hochdotierten Combined-Event in Miami hat der Russe mit den unkonventionellen Schlagbewegungen nun auch seine persönliche Hartplatz-Checkliste abgearbeitet. "Meddy" stand Zeit seiner noch nicht gar so langen Karriere bei allen wichtigen Turnieren auf eben jenem Untergrund zumindest einmal im Finale.

Aufgelistet wirken die erbrachten Leistungen des 1,98-Meter-Mannes gleich nochmals imposanter:

Australian Open (Finale 2021, 2022)

Indian Wells (Finale 2023)

Miami (Finale 2023)

Montreal/Toronto (Sieg 2021, Finale 2019)

Cincinnati (Sieg 2019)

US Open (Sieg 2021, Finale 2019)

Shanghai (Sieg 2019)

Paris-Bercy (Sieg 2020)

ATP-Finals (Sieg 2020, Finale 2021)

Während es also bei den Turnieren zu Beginn des Jahres noch Luft nach oben gibt - hat Medvedev bei den Events vor, nach und inklusive der US Open schon alle Siegestrophäen mindestens einmal gestemmt. Bleibt nur abzuwarten, ob es der Ex-Weltranglisten-Erste in Zukunft auch schaffen wird, Sand- und Rasenauflagen richtig erfolgreich zu bespielen.