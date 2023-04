ATP Estoril: Dominic Thiem holt sich Selbstvertrauen im Doppel

Dominic Thiem hat im Doppelbewerb beim ATP-250-Event von Estoril an der Seite von Joao Sousa die zweite Runde erreicht. Das Duo besiegte Duate Vale und Ben Shelton klar in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 17:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Dominic Thiem war in Estoril im Doppel erfolgreich

Erfolgserlebnis für Dominic Thiem: Nach zuletzt schwierigen Wochen ist der Österreicher zurück auf der Siegerstraße - wenn auch vorerst nur im Doppel. An der Seite von Joao Sousa hat der US-Open-Sieger aus 2020 das Auftaktduell mit Ben Shelton und Duarte Vale in der Doppelkonkurrenz beim ATP-250-Event von Estoril für sich entschieden.

Damit hat sich Thiem, der in der Saison 2023 erst einen Einzelerfolg verbuchen konnte, wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geholt. Im Einzel trifft Thiem in Runde eins aus Landsmann Sebastian Ofner. In der zweiten Runde könnte es wie schon im Doppel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton gehen.

Im Doppel scheinen sich Sousa und Thiem indes durchaus wohlzufühlen, das Duo ließ gegen Vale/Shelton rein gar nichts anbrennen und siegte souverän mit 6:4 und 6:2. Mögliche Zweitrundengegner sind Gonzalo Escobar und Fabien Reboul. Topgesetzt in Estoril im Doppel sind Andreas Mies und Hugo Nys.