ATP Estoril: Thiem mit Sieg gegen Shelton im Viertelfinale

Dominic Thiem ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril eingezogen. Der Österreicher besiegte Ben Shelton aus den USA mit 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 16:29 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem in Estoril

Hier der Liveticker zum Nachlesen.

Der Start in das Match gegen Ben Shelton ging für Dominic Thiem kurzfristig zwar schief - nach dem frühen 0:2 drehte der Österreicher aber so richtig auf und holte sich sechs Spiele in Folge. Begünstigt auch durch das extrem risikoreiche Spiel des 20-jährigen US-Amerikaners, der sich zu viele Fehler leistete.

Im zweiten Akt gelang Thiem das schnelle Break zum 2:1, Shelton machte spätestens da nicht mehr den Eindruck, als würde er noch an ein Comeback galuben. Den Deckel drauf machte dann ein Doppelfehler zum Doppelbreak zum 4:1. Das ließ sich Dominic Thiem dann nicht mehr nehmen.

Thiem darf auch seine Erfahrung vertrauen

Er habe vor der Partie schon Respekt vor Shelton gehabt, erklärte Thiem nach seinem Erfolg. Aber er durfte auf seine Erfahrung auf Sand vertrauen. Für Shelton war es erst die zweite Partie auf europäischem Sand. Die erste hatte er gegen Constant Lestienne in der ersten Runde von Estoril gewonnen.

Der Gegner im Viertelfinale steht noch nicht fest: Der wird in der Begegnung zwischen Roberto Bautista Agut und Quentin Halys ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril