ATP Estoril: Thiem unterliegt Halys im Viertelfinale

Nach zwei erfolgreichen Matches ist die Reise von Dominic Thiem beim ATP 250-Turnier in Estoril beendet. Der Österreicher unterlag im Viertelfinale Quentin Halys aus Frankreich mit 1:6, 4:6.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 19:59 Uhr

© Getty Images Im Viertelfinale gegen Halys streckte sich Dominic Thiem vergeblich.

Ein allzu beschriebenes Blatt dürfte sein heutiger Gegner im ersten Aufeinandertreffen für den Lichtenwörther vor dem Match nicht gewesen sein, verdingte sich der 26-jährige Halys bis Mitte letzter Saison noch überwiegend auf der Challenger-Tour, bevor er erstmals in die Top 100 vordringen konnte. Auch die Sand-Ausbeute der aktuellen Nr. 80 auf der großen ATP-Tour las sich mit erst einem gewonnenen Match auf roter Asche vor dem Turnier in Estoril eher bescheiden.

Halys startete in die Partie mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Punktverlust. Thiem hielt zu Beginn trotzdem gut dagegen und brachte sein erstes Servicegame ebenfalls durch. Im vierten Spiel zeigte der 29-jährige Österreicher beim Stand von 30:30 einen mentalen Aussetzer und überließ seinem Gegner mit zwei Doppelfehlern in Folge das Break. Im folgenden Aufschlagspiel des Franzosen konnte sich Thiem zwei Breakchancen erspielen, die er aber ungenutzt ließ und bis zum Ende des 1. Satzes sollte er keinen Spielgewinn mehr auf die Anzeigentafel bringen.

Zu Beginn des 2. Durchgangs konnten beide Spieler ihre Aufschlagspiele halten, auch wenn Thiem bei seinem ersten Servicegame etwas mehr Mühe hatte. Im fünften Spiel wackelte Thiem und besiegelte mit zwei leichten Vorhandfehlern und einem verlegten Volley den vorentscheidenden Aufschlagverlust. Ohne weiteren Breakball im restlichen Verlauf servierte der aufschlagstarke Halys das Match zu Ende und sicherte sich nach 1:19 Stunden Spielzeit den verdienten 6:1, 6:4-Erfolg

Eine weitere schwere Aufgabe wartet auf den Franzosen im Halbfinale. Er trifft auf den Sieger der Begegnung des topgesetzten Norwegers Casper Ruud gegen den argentinischen Titelverteidiger Sebastian Baez.

Im anderen Halbfinale stehen sich der Generali Open-Champion von 2020, Miomir Kecmanovic, und der ehemalige French Open-Halbfinalist Marco Cecchinato gegenüber. Der an Nr. 6 gesetzte Serbe Kecmanovic bezwang in zwei Sätzen Bernabe Zapata Miralles aus Spanien, während der Italiener Cecchinato den an Nr. 3 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina ebenfalls ohne Satzverlust besiegen konnte.

Trotz der heutigen Niederlage kann Thiem aus der Turnierwoche in Portugal viel positives mitnehmen. Weiter geht es für ihn nächste Woche beim Masters-Turnier in Monte Carlo. Dank einer Hauptfeld-Wildcard aufgrund der Absagen von Gael Monfils und Fabio Fognini trifft die ehemalige Nummer 3 der Welt dort auf den Franzosen Richard Gasquet.

