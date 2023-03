ATP: Feliciano Lopez wird seine Karriere auf Mallorca beenden

Feliciano Lopez erhält eine Wild Card für die Mallorca Championships und spielt dort noch ein letztes Mal, ehe er seine Karriere beendet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 12:21 Uhr

© Manuel Queimadelos Feliciano Lopez wird auf Mallorca seine Karriere beenden

Feliciano Lopez wird sich in diesem Jahr von den Tennisplätzen verabschieden und seinen Schläger endgültig an den Nagel hängen. Feli, eine spanische Tennislegende, verkündete vor einigen Monaten, dass er 2023 seine lange und erfolgreiche Karriere als Tennisprofi beenden wird. Die Mallorca Championships gaben nun bekannt, dass Feliciano Lopez aufgrund seiner beeindruckenden Karriere und seines wertvollen Beitrags zum spanischen Tennis eine Wild Card für das ATP-Rasenturnier erhält, das vom 24. Juni bis 1. Juli 2023 im Mallorca Country Club stattfinden wird.

Der 41-jährige Lopez freut sich sehr über die Einladung und erklärt: „Ich werde auf Mallorca mein letztes professionelles Turnier in Spanien spielen. Mallorca ist ein spektakulärer Ort und eines der wichtigsten Reiseziele der Welt. Ein Turnier wie die Mallorca Championships trägt dazu bei, diese Entwicklung fortzusetzen, und ich freue mich, dass ich mich hier verabschieden kann". Es wird mit Sicherheit ein Abschied mit Stil.

Lopez mit vier Titeln auf Rasen

Über all die Jahre hat der Linkshänder aus Toledo zahlreiche Erfolge errungen! So stehen für Lopez sieben ATP-Turniersiege im Einzel, sechs ATP-Triumphe im Doppel sowie ein Doppel-Titel bei den French Open in Paris zu Buche. Zudem hält er mit 79 aufeinanderfolgenden Teilnahmen an Grand-Slam-Turnieren und mindestens 20 Starts bei jedem der vier Majors einen imposanten Rekord!

Feliciano Lopez drückte bei einer Pressekonferenz in Berlin seine Freude darüber aus, sich auf Mallorca verabschieden zu können, indem er auf jenen Plätzen spielt, auf denen er 2021 seinen 500. Sieg auf der ATP-Tour feierte. Im kommenden Sommer sind nun aller guten Dinge drei – der Inselliebhaber hat bereits an den beiden bisherigen Auflagen des Turniers teilgenommen und wird nun bei seinem dritten und letzten Antreten auf Mallorca die Karriere auf seinem Lieblingsbelag beenden. Schließlich hat der Vorzeigeathlet den Großteil seiner ATP-Einzelturniere auf Rasen gewonnen – nämlich zwei im Londoner Queen’s Club und zwei in Eastbourne.

Mit Lopez erhält das Teilnehmerfeld der Mallorca Championships weiteren hochkarätigen Zuwachs, nachdem der australische Publikumsliebling Nick Kyrgios seinen Start bereits Ende des vergangenen Jahres bestätigt hat. Glamour und Show sind bei dem mit 984.805 Euro dotierten Turnier damit garantiert.