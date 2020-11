ATP Finals 2020: Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin im Halbfinale

Jürgen Melzer und sein französischeer Partner Edouard Roger-Vasselin haben das Halbfinale bei den ATP Finals 2020 in London erreicht. Die beiden Veteranen profitierten dabei von der Aufgabe von Marcel Granollers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2020, 20:14 Uhr

© Getty Images Edouard Roger-Vasselin und Jürgen Melzer profitierten von der Aufgabe von Marcel Granollers

Die Ausgangslage war klar: Nur mit einem Sieg in zwei Sätzen gegen die bereits qualifizierten Granollers/Zeballos konnten sich Melzer/Roger-Vasselin für das Halbfinale qualifizieren. Und die Schulter von Marcel Granollers half mit, dass dies auch möglich wurde: Der Spanier musste beim Stand von 6:6 und 0:1 aufgeben, nachdem er während des letzten Seitenwechsels noch eine dreiminütige Auszeit genommen hatte. Zeballso hatte wenige Minuten vorher schon auf den Gewinn des ersten Satzes serviert.

Leidtragende sind Bruno Soares und Mate Pavic. Der Brasilaner und der Kroate, die in diesem Jahr gemeinsam die US Open gewonnen haben, wären nur bei einem Satzgewinn von Granollers/Zeballos weitergekommen. Nachdem sich dieses Duo nach den ATP Finals 2020 auflösen wird, kommt es nicht zu einem letzten großen Highlight.

Damit ziehen Melzer und Roger-Vasselin sogar als Gruppensieger in die Vorschlussrunde ein. Dort treffen sie am Samstag auf die an Position zwei gesetzten Rajeev Ram und Joe Salisbury. Vorbehaltlich, dass die Schulter von Granollers morgen spieltauglich ist, treffen er und Horacio Zeballos auf Wesley Koolhof und Nikola Mektic.