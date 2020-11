ATP Finals 2020: Gewinne mit LeoVegas ein Racket von HEAD

Alexander Zverev spielt am Montagabend (21 Uhr, live bei Sky und in unserem Liveticker) in seinem ersten Match bei den ATP Finals 2020 gegen Daniil Medvedev. Dabei könnt Ihr mit LeoVegas einen Schläger aus dem Hause HEAD gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 16:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft wieder auf Daniil Medvedev

Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Endspiel in Paris-Bercy kommt es also erneut zum Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Diesmal in der Gruppenphase der ATP Finals 2020 - eben da hatte Zverev vor knapp zwölf Monaten mit seinem russischen Gegner aber keine Probleme. Allerdings: Das erwähnte Finale in Paris ging nach einem starken ersten Satz von Zverev schließlich doch an Medvedev.

Egal, wie das zweite Match der Gruppe „Tokio 2020“ ausgeht (Novak Djokovic eröffnet am Nachmittag gegen Diego Schwartzman), Ihr könntet mit LeoVegas auf jeden Fall zu den Gewinnern zählen. Was ist zu tun? Tippt unter dem Facebook-Post für diesen Artikel den Ausgang der Partie zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev, macht mit beim LeoVegas Goldrush Gewinnspiel und folge LeoVegas auf Instagram. Dann könnt Ihr mit etwas Glück ein Racket von HEAD gewinnen.

Goldrush? Bei unserem Partner LeoVegas könnt ihr zwar kein Geld gewinnen, aber GOLD. Echtes Gold im Wert von 100.000,- €. Wie das geht und wo man mitmachen muss: Alle relevanten Infos zur GOLDRUSH Kampagne von LeoVegas und Teilnahmebedingungen findet ihr auf leovegas.com.