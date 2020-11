ATP Finals 2020: Rafael Nadal mit Respekt vor Dominic Thiem - "Es wird eine große Herausforderung"

Dominic Thiem trifft in seinem zweiten Gruppenmatch bei den ATP Finals auf den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal. Der Spanier zeigte sich im Vorfeld der Partie vor dem Österreicher gewarnt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 00:51 Uhr

© GEPA Pictures Das bislang letzte Duell ging an Dominic Thiem

Wie es bei den ATP Finals seit jeher üblich ist, treffen am zweiten Gruppenspieltag die Sieger bzw. die Verlierer der Auftaktpartien aufeinander. Rein dramaturgisch betrachtet macht diese Regelung mehr als nur Sinn, wird somit schließlich vermieden, dass bereits vor dem dritten Spieltag alles entschieden ist.

Alles entschieden war im vergangenen Jahr zumindest aus Dominic Thiems Sicht zu diesem Zeitpunkt bereits dennoch alles: Denn der Österreicher hatte nach Siegen über Roger Federer und Novak Djokovic nicht nur seinen Platz im Halbfinale sicher, auch Tabellenposition eins war dem Lichtenwörther nicht mehr wegzunehmen. So mussten Federer und Djokovic im direkten Duell um den zweiten Platz antreten - ein Duell, das der Schweizer klar für sich entschied.

Thiem will sich gegen Nadal steigern

Dieser Tage ist der Maestro in London nicht anzutreffen, Federer bereitet sich nach einer langwierigen Knieverletzung in Ruhe auf die Australian Open vor. Für den Rest der Topstars geht es in der britischen Hauptstadt derzeit aber um den letzten Titel des Jahres - natürlich auch für Dominic Thiem, der in der O2-Arena einen guten Start erwischte.

In der Neuauflage des Vorjahresendspiels setzte sich der Weltranglistendritte in drei engen Sätzen gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas durch. Das Niveau sei zwar nicht so gut gewesen wie noch vor zwölf Monaten, ein Auftaktsieg sei bei den ATP Finals allerdings enorm viel wert, erläuterte Thiem nach der Partie.

Am Dienstag (ab 15:00 Uhr im Tennisnet-Liveticker) bekommt es Thiem nun mit Rafael Nadal zu tun. "Nadal ist Nadal, der ist Favorit in jedem Turnier. Ich glaube auch, dass er fitter und besser vorbereitet ist als die letzten Jahre, einfach weil die Saison nicht so lange war", hatte der 27-Jährige bereits vor Turnierbeginn gesagt. "Ich hoffe, dass ich mich am Dienstag steigern kann", lautet daher die Vorgabe

Denn in seinem Eröffnungsmatch gegen Andrey Rublev zeigte Nadal tatsächlich eine hervorragende Leistung, der Spanier gewährte seinem Kontrahenten beim 6:3 und 6:4-Sieg keine einzige Breakmöglichkeit: "Mein Aufschlag hat sehr gut funktioniert heute. Ich habe jetzt ein super schwieriges Match gegen Dominic vor mir, aber ich habe einen Sieg in zwei Sätzen geschafft. Das gibt mir Selbstvertrauen."

Nadal vor Thiem gewarnt

Doch der 20-fache Grand-Slam-Sieger ist sich nicht nur angesichts der Viersatzniederlage im diesjährigen Viertelfinale der Australian Open der Schwere der Aufgabe bewusst: "Er ist ein großartiger Spieler und verbessert sich jedes Jahr. Er verdient sich all den Erfolg, denn er ist ein sehr harter Arbeiter. Daher wird es für mich sehr schwierig. Hoffentlich auch für ihn. Es wird eine große Herausforderung, aber ich hoffe, dass mir der heutige Sieg hilft", meinte Nadal im Anschluss an das Match gegen Rublev.

Wie auch Thiem konnte Nadal die ATP Finals bislang noch nie gewinnen. Mit einem Erfolg im Spitzenduell könnten beide einen große Schritt in Richtung Halbfinale machen und sich weitere 153.000.- Euro für einen Matchsieg in der Gruppenphase sichern. Für den ungeschlagenen Champion gibt es heuer indes 1.564.000.- Euro - eine Summe, der wohl auch Nadal und Thiem nicht abgeneigt wären.

