ATP Finals live: Casper Ruud vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Casper Ruud undErsatzmannCameron Norrie bestreiten am heutigen Mittwoch die letzte Partie des zweiten Gruppenspieltags bei den ATP Finals 2021 in Turin zu qualifizieren. Das Match gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2021, 15:39 Uhr

© Getty Images Casper Ruud trifft auf Ersatzmann Cameron Norrie

Eigentlich hätte es am Abend zum dritten Match zwischen Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas kommen sollen. Der Grieche musste aber aufgrund einer Ellbogenverletzung zurückziehen, Norrie springt für Tsitsipas ein. Der Brite ist nach Jannik Sinner der zweite Ersatzmann, der in Turin aufschlägt. Sinner war am Dienstag für Matteo Berrettini nachgerückt.

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!ticker

Ruud konnte in seinem ersten Match gegen Novak Djokovic zumindest im ersten Satz überzeugen. Die einzige Begegnun mit Norrie gewann der Norweger vor ein paar Wochen im Endspiel von San Diego deutlich.

Ruud vs. Norrie - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Casper Ruud und Cameron Norrie gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.