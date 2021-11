ATP Finals live: Stefanos Tsitsipas vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev bestreiten am Montagabend (ab 21:00 Uhr MEZ) ihr jeweils erstes Gruppenspiel bei den Nitto-ATP-Finals 2021. Das Match gibt es live im TV und Stream bei Sky zu sehen und hier im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 21:04 Uhr

Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev treffen in Turin am Montag aufeinander

Letztes erstes Gruppenspiel bei den Nitto-ATP-Finals 2021 in Turin. Am Montagabend werden Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas ihr jeweils erstes Match beim großen Saisonfinale der besten acht Spieler der (bald abgelaufenen) Saison bestreiten.

Als Favorit in dieses Duell zweier Spieler, die in den letzten Wochen zunehmend den Anstrengungen der bisherigen Saison Tribut Zollen mussten, geht der Grieche Tsitsipas. Dieser rangiert derzeit auf Platz vier der ATP-Charts, einen Platz vor Andrey Rublev. Ebenso knapp hat der 23-Jährige auch im Head-to-Head die Nase vorne. Vier der bisherigen sieben Duelle gingen an den Weltranglistenvierten. Das erste Gruppenspiel gewann am Nachmittag Novak Djokovic gegen Casper Ruud in zwei Sätzen.

Tstisipas vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev ist für 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.