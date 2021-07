ATP Finals: Mektic und Pavic schon für Turin qualifiziert

Das überragende Doppel-Paar der Saison 2021, Nikola Mektic und MatePavic, hat mit dem Einzug in das Halbfinale des Wimbledon-Turniers 2021 bereits den Startplatz für die ATP Finals in Turin gesichert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2021, 09:35 Uhr

© Getty Images Nikola Mektic und Mate Pavic können schon für Turin planen

Ehre, wem Ehre gebührt: Und also durfte die an Position eins gesetzte Paarung im Männerdoppel beim Wimbledon-Turnier 2021 am Dienstag doch noch zum Viertelfinale antreten, auf dem überdachten Court 1. Nikola Mektic und Mate Pavic hatte dabei mit den beiden Veteranen Lukasz Kubot und Marcelo Melo zwar alle Hände voll zu tun, gewannen aber schließlich doch mit 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (4) und 6:4. In der Vorschlussrunde geht es entweder gegen Juan Sebastian Cabal oder Robert Farah oder Joe Salisbury und Rajeev Ram. Unabhängig vom Ausgang dieses Matches steht aber schon jetzt fest: Mektic und Pavic werden bei der Erstaustragung der ATP Finals in Turin im November 2021 fix dabei sein.

Mektic war bereits 2018 an der Seite von Alexander Peya bei den Finals dabei, hat dazu die letzte Ausgabe in London im vergangenen Jahr mit Wesley Koolhof gewonnen. Pavic konnte sich drei Mal qualifizieren: 2017 und 2018 mit Oliver Marach, 2020 mit Bruno Soares.

Und das hochverdient: Sieben Titel haben die beiden Kroaten bislang in diesem Jahr geholt, die Match-Bilanz von 46:5-Siegen spricht Bände. Was allerdings noch fehlt: Der Triumph bei einem Major. Bei den Australian Open war überraschend gegen Ivan Dodig und Filip Polasek Schluss, die French Open mussten Mektic/Pavic wegen eines positiven Corona-Tests auslassen. In Wimbledon soll es nun endlich klappen für das Duo, das erst seit Beginn des Jahres zusammenspielt. Die Aussichten sind nicht schlecht: Denn das Nummer-Zwei-Paar des Turniers, Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut, mussten schon früh im Wettbewerb verletzungsbedingt zurückziehen.

Hier das Doppel-Tableau bei den Männern